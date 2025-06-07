В День солнцезащитных очков, который отмечают 7 июня, 24 Канал сделал подборку трендовых в 2025 году оправ, на которые стоит обратить внимание мужчинам. Мы расскажем какие очки подходят всем, а какие – мужчинам с овальным или круглым лицом.

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Авиаторы

Авиаторы – несомненно можно и нужно считать вневременной классикой. Они никогда не потеряют своей актуальности. Поэтому, если вы их выберете – вы не прогадаете.

Сейчас можно найти авиаторы как с традиционными металлическими оправами, так и пластиковыми вариантами с зеркальными линзами. Особенность авиаторов заключается в том, что они подходят под любую форму лица.

Авиаторы выделяются тонкой металлической оправой, а ее линзы каплевидные. Хорошие очки имеют защиту от ультрафиолета UV400. Также можно выбрать варианты с поляризационным фильтром, которые подойдут для тех, кто за рулем.

С чем носить авиаторы? Они идеально подойдут для стиля кэжуал, спортивного или делового образа. Как мы уже отметили, это универсальные очки.

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Авиаторы от Ray-Ban / Фото Ray-Ban

Вайфаеры

Эту модель можно считать второй по популярности. Они выделяются трапециевидной формой. И такие очки прекрасно подходят мужчинам с круглым или овальным лицом. В 2025 году можно выбрать вайфаеры с большими линзами, черепаховым узором или даже полупрозрачными оправами. Эти очки добавляют мужскому образу брутальности, а также современности.

Вайфаеры часто имеют или прочные пластиковые, или комбинированные оправы. Как правило, они бывают с градиентными линзами. Стоит обратить внимание на модели от Chanel и Saint Laurent, которым удалось совместить стиль ретро с современными деталями.



Мужские вайфаеры популярны в 2025 году / Фото halayalex

Броулайнеры

Если мы говорим об этой модели, то она выделяется акцентированной верхней частью оправы. Благодаря этому образ получает еще больше выразительности, а мужественные черты лица подчеркиваются. В 2025 году броулайнеры позволяют выделяться без избытка экстравагантности. Эти очки сочетают металл и пластик, а их дизайн минималистичный.

Броулайнеры имеют полуоправленный дизайн. Как правило, у них темные линзы – серые или коричневые. Их можно надевать под повседневную или деловую одежду.

Броулайнерам отдают предпочтение мужчины, которые хотят стильно и оригинально выглядеть. В то же время эти очки позволяют подчеркивать их индивидуальность.



Броулайнеры позволяют подчеркнуть мужественные черты лица / Фото Zenni Optical

Солнцезащитные очки – не только стильный аксессуар. Они также защищают ваши глаза от воздействия ультрафиолета и позволяют с комфортом находиться в слишком освещенном помещении.

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Если резюмировать, то авиаторы могут выбирать все мужчины, вайфаеры подойдут тем, у кого овальное и круглое лицо. А вот броулайнеры подойдут тем, кто стремится подчеркнуть свои черты лица. Подходите ответственно к выбору солнцезащитных очков и носите их с удовольствием.