Учитывая это, стоит избегать некоторых тем, и не хвастаться ими. 24 Канал со ссылкой на GQ назовет таких 5.

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Вот 5 вещей, которыми никогда не стоит хвастаться

Богатство. Этим никогда не стоит хвастаться. Это может вызвать зависть, дискомфорт и даже заставить кого-то чувствовать себя запуганным. Конечно, вы справедливо и тяжело заработали свои деньги, или, возможно, внезапно их приобрели или получили наследство – но это неважно. Если у вас достаточно денег для комфортной жизни, вам повезло, а если нет, почему кто-то должен вам на это указывать? Как бы там ни было, по-настоящему богатые люди не хвастаются тем, сколько у них денег.

Этим никогда не стоит хвастаться. Это может вызвать зависть, дискомфорт и даже заставить кого-то чувствовать себя запуганным. Конечно, вы справедливо и тяжело заработали свои деньги, или, возможно, внезапно их приобрели или получили наследство – но это неважно. Если у вас достаточно денег для комфортной жизни, вам повезло, а если нет, почему кто-то должен вам на это указывать? Как бы там ни было, по-настоящему богатые люди не хвастаются тем, сколько у них денег. Знакомства. На самом деле эта хвастливость в наши дни не производит особого впечатления на слушателя. Особенно когда вы упоминаете о знакомстве с кем-то на высокой должности или со знаменитостью так, будто вы очень близки. Лучше говорить о том, чему вы научились или что вы почувствовали благодаря этим отношениям, а не о самих связях.

Деньги, семья и знакомства – первая тройка тем, которыми нельзя хвастаться никогда / Фото freepik

Семья. Любить свою семью и радоваться успехам родственников – это естественно, но хвастаться ими может заставить людей чувствовать себя неудобно. Если человек, с которым вы разговариваете, борется с семейными проблемами, это также может заставить его чувствовать себя некомфортно.

Любить свою семью и радоваться успехам родственников – это естественно, но хвастаться ими может заставить людей чувствовать себя неудобно. Если человек, с которым вы разговариваете, борется с семейными проблемами, это также может заставить его чувствовать себя некомфортно. Здоровье. Это что-то вроде "да у меня стальной пресс" или "я все еще выгляжу на 20 ". Имеете ли вы молодой для своего возраста внешний вид, или преодолели какую-то болезнь – вы благодарны за это, и это прекрасно. Но, подчеркивая это в разговорах с другими, вы ставите их в неловкое положение. Мир большой, в нем много сильных людей, и каждый из них имеет такие же или похожие истории.

Это что-то вроде "да у меня стальной пресс" или "я все еще выгляжу на 20 ". Имеете ли вы молодой для своего возраста внешний вид, или преодолели какую-то болезнь – вы благодарны за это, и это прекрасно. Но, подчеркивая это в разговорах с другими, вы ставите их в неловкое положение. Мир большой, в нем много сильных людей, и каждый из них имеет такие же или похожие истории. Старые достижения. Мир быстро меняется, и ваши прошлые достижения не всегда актуальны сегодня. Говоря о своих прошлых успехах снова и снова, вы просто надоедаете людям. Если вам необходимо вспомнить о своем прошлом, сосредоточьтесь на росте, на том, что вы вынесли из своего опыта.

В общем же, все это не означает, что вы никогда не должны хвастаться. Просто вы должны делать это естественно, чтобы искренне разделить разговор с другим человеком.