Более того, мы очень изменились за последние 100 – 150 лет, и кое-кто потерялся на этом пути, становясь токсичным. Как перестать быть потенциально токсичным мужчиной – расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Как стать лучшим и менее токсичным мужчиной: вот 10 советов
Термин "токсичная маскулинность" появился давно, еще когда женщины завоевывали позиции в обществе. Еще на это явление говорят "мачизм", но там на самом деле больше моделей поведения. И проблема в том, что в современном мире токсично маскулинный мужчина скорее получит кризис, чем преимущества.
Тем не менее, как ни прискорбно, токсичная маскулинность до сих пор очень укоренена в обществе. Вот почему мы собрали несколько советов, как стать лучшим, менее токсичным мужчиной.
- Дети. Это самая важная сфера. Воспитание мальчиков и девочек одинаково меняет общество. Здесь нужно избегать подчеркнутого различения, потому что – нет, мальчики не являются по природе более жестокими, и нет, не существует такого понятия, как игрушка для девочек.
- Брак. Не попадайте в ловушку желания контролировать то, что делает ваша пара. Что она ест, как меняет тело, как ведет себя – это ее проблема, а не ваша. И говорить что-то вроде "ты поправишься" или "зачем ты это надела" – плохая идея. Токсичный мужчина в браке – это мужчина, боящийся потерять свою "собственность", боящийся выглядеть слабым, боящийся зарабатывать меньше, не считающий важным брать на себя домашние обязанности и тому подобное.
- Ревность. Здесь все максимально просто – если ваши отношения основываются на уважении и доверии, в них не будет места для ревности. Инвестируйте в здоровые, открытые и частые разговоры. Не прибегайте к газлайтингу в попытке манипулировать своей парой и всеми вокруг. Тревожный звонок здесь – это попытки оборвать связи вашей пары с другими людьми, друзьями или семьей. Изоляция помогает манипуляциям и может привести к жестоким отношениям.
Некоторые мужчины потерялись в изменениях современного мира, становясь токсичным – и вот как выйти из этого состояния / Фото freepik
- Флирт. Суть флирта – это делать комплименты другому человеку, чтобы завоевать его доверие. Токсичный мужчина впадает в устаревшие шаблоны, свистит, игнорирует базовые "нет", прибегая к грубости и настойчивости. Все это и подобное следует немедленно отбросить.
- Секс. Ваша пара – это не дырка, и если вы этого не осознаете, то даже не сможете иметь хороший секс. Уважайте тело другого человека, которое тоже хочет удовольствия, и узнавайте о нем больше. И не налегайте на порно, которое создает нереалистичные сценарии секса. Помните: нельзя тайком снимать презерватив, заставлять человека что-то делать без его желания или продолжать секс, если вас попросят остановиться даже раз!
- Работа. Лидер – это не автоматическая роль, а уважение надо заслужить, поддерживая команду и распределяя задачи и обязанности. А сила проявляется не через авторитаризм или упрямство, наоборот – они порождают только страх и тревогу, которые являются главными врагами производительности.
- Дружба. На какие темы вы с друзьями любите говорить? Футбол и женские тела? Можете ли вы говорить с ними о своих чувствах и проблемах? Эмоционально открыты ли вы с ними? Если нет, то не стоит быть в этом кругу друзей.
- Авто. В автомобиле токсичный мужчина видит себя защищенным. Поэтому не стесняется ругаться, сдавать назад, чрезмерно сигналить и подрезать. Избавьте себя от агрессии и отсутствия вежливости на дороге.
- Эстетика. Забота о своей внешности – это не слабость. Носить розовое – не унизительно. Позвольте себе экспериментировать, независимо от того, что думают другие.
- Чувства. Чтобы устранять проблемы, нужно четко их осознавать. Поэтому обращение к психологу – это не дело "сумасшедших". Наоборот, мужчины, которые анализируют свои чувства и работают над ними, становятся сильнее и устойчивее.