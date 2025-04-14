Более того, мы очень изменились за последние 100 – 150 лет, и кое-кто потерялся на этом пути, становясь токсичным. Как перестать быть потенциально токсичным мужчиной – расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Как стать лучшим и менее токсичным мужчиной: вот 10 советов

Термин "токсичная маскулинность" появился давно, еще когда женщины завоевывали позиции в обществе. Еще на это явление говорят "мачизм", но там на самом деле больше моделей поведения. И проблема в том, что в современном мире токсично маскулинный мужчина скорее получит кризис, чем преимущества.

Тем не менее, как ни прискорбно, токсичная маскулинность до сих пор очень укоренена в обществе. Вот почему мы собрали несколько советов, как стать лучшим, менее токсичным мужчиной.

Дети. Это самая важная сфера. Воспитание мальчиков и девочек одинаково меняет общество. Здесь нужно избегать подчеркнутого различения, потому что – нет, мальчики не являются по природе более жестокими, и нет, не существует такого понятия, как игрушка для девочек.

Это самая важная сфера. Воспитание мальчиков и девочек одинаково меняет общество. Здесь нужно избегать подчеркнутого различения, потому что – нет, мальчики не являются по природе более жестокими, и нет, не существует такого понятия, как игрушка для девочек. Брак. Не попадайте в ловушку желания контролировать то, что делает ваша пара. Что она ест, как меняет тело, как ведет себя – это ее проблема, а не ваша. И говорить что-то вроде "ты поправишься" или "зачем ты это надела" – плохая идея. Токсичный мужчина в браке – это мужчина, боящийся потерять свою "собственность", боящийся выглядеть слабым, боящийся зарабатывать меньше, не считающий важным брать на себя домашние обязанности и тому подобное.

Не попадайте в ловушку желания контролировать то, что делает ваша пара. Что она ест, как меняет тело, как ведет себя – это ее проблема, а не ваша. И говорить что-то вроде "ты поправишься" или "зачем ты это надела" – плохая идея. Токсичный мужчина в браке – это мужчина, боящийся потерять свою "собственность", боящийся выглядеть слабым, боящийся зарабатывать меньше, не считающий важным брать на себя домашние обязанности и тому подобное. Ревность. Здесь все максимально просто – если ваши отношения основываются на уважении и доверии, в них не будет места для ревности. Инвестируйте в здоровые, открытые и частые разговоры. Не прибегайте к газлайтингу в попытке манипулировать своей парой и всеми вокруг. Тревожный звонок здесь – это попытки оборвать связи вашей пары с другими людьми, друзьями или семьей. Изоляция помогает манипуляциям и может привести к жестоким отношениям.

Некоторые мужчины потерялись в изменениях современного мира, становясь токсичным – и вот как выйти из этого состояния / Фото freepik