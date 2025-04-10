Когда мы достигаем 40 лет, потребность в физической активности выходит за рамки простого выполнения упражнений в течение 30 минут каждый день. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
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Вот виды физической активности, чтобы жить дольше и лучше после 40
- Силовые упражнения, особенно с отягощениями – они являются одними из важнейших для замедления старения, поскольку предотвращают потерю мышечной массы с возрастом. Этот вид упражнений также укрепляет кости, предотвращает потерю силы и качества жизни. Но здесь важна правильная техника: начните с легкого, с килограмма, ведь вы должны быть в состоянии легко поднимать вес 10 раз. Через пару недель увеличьте вес на пол килограмма или килограмм, и так далее, если будут позволять ваши возможности.
- Кардио. Сердечно-сосудистые упражнения имеют важное значение для поддержания сердца и здорового образа жизни. Это бег, езда на велосипеде, плавание. Они могут помочь улучшить выносливость, снизить давление и уменьшить риск сердечных заболеваний. Рекомендуют не менее 150 минут кардиотренировок умеренной интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю. Цель кардио – выполнять упражнения, которые способствуют увеличению частоты сердечных сокращений, что поможет вам иметь сильное и здоровое сердце.
После 40 лет потребность в физической активности выходит за рамки простых упражнений 30 минут в день / Фото freepik
- Упражнения на пресс. Они не только для того, чтобы иметь рельефные кубики. Крепкий пресс необходим для баланса, стабильности и силы, а также позволяет поддерживать хорошую осанку, предотвращать травмы и боли в спине. Упражнения на пресс прорабатывают мышцы живота, нижней части спины и таза. Это планка, скручивания и кранчи, и все они не требуют никакого оборудования.
- Ходьба. Замечательное упражнение, особенно с возрастом, ведь помогает укрепить кости, контролировать уровень холестерина, сжигать калории, поддерживать надлежащее давление, защищать память, а также добавляет энергии и улучшает настроение. Здесь все, что нужно – это комфортная обувь, которая обеспечивает хорошую поддержку. Начните ходить от 10 до 15 минут за раз. Со временем сможете ходить дальше и быстрее, пока не будете ходить от 30 до 60 минут большинство дней в неделю.
- Йога. Гибкость – это то, что теряется с годами, особенно если вы не работаете над ней. Занятия йогой могут помочь вам развивать и поддерживать гибкость, подвижность и силу, защитить здоровье суставов и снизить риск травм. Йогу можно практиковать как отдельно, так и после кардио или силовых тренировок. Йога также уменьшает стресс и тревогу.
- Упражнения Кегеля. Этот тип упражнений имеет важное значение для качества жизни в течение многих лет. Многие считают, что они предназначены для женщин, но на самом деле они также важны для мужчин. Эти упражнения укрепляют мышцы тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь.