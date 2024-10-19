Госпожа Контос вдохновила международный активизм на борьбу с культурой изнасилований. Теперь она объединилась с Tinder, чтобы поделиться некоторыми важными терминами о согласии, пишет Man of Many.

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Новый словарь Tinder Dating Dictionary: фразы о согласии

Affirmative or Enthusiastic Consent (утвердительное согласие или согласие с энтузиазмом). Это явное, осознанное и добровольное согласие на участие в сексуальном акте. Оно предполагает обязательное наличие "да", а не отсутствие "нет".

Это явное, осознанное и добровольное согласие на участие в сексуальном акте. Оно предполагает обязательное наличие "да", а не отсутствие "нет". Aftercare (присмотр после секса). Жизненно важный элемент любых сексуальных отношений – послеконтактный присмотр. В общем понимании, это основной акт наблюдения за тем, как чувствует себя партнер.

Жизненно важный элемент любых сексуальных отношений – послеконтактный присмотр. В общем понимании, это основной акт наблюдения за тем, как чувствует себя партнер. Body language (язык тела). Это то, как человек физически реагирует на ваши действия в его присутствии. Позитивный язык тела будет теплым и привлекательным, негативный язык тела будет включать избегание зрительного контакта, отступления, избегание прикосновений.

Это то, как человек физически реагирует на ваши действия в его присутствии. Позитивный язык тела будет теплым и привлекательным, негативный язык тела будет включать избегание зрительного контакта, отступления, избегание прикосновений. Boundary (граница). Фраза касается ограничения, которое вы накладываете на взаимодействие. Хотя она может быть физической, во многих случаях речь идет об эмоциональных границах для защиты себя от вреда. Каждому партнеру очень важно всегда уважать границы.

Фраза касается ограничения, которое вы накладываете на взаимодействие. Хотя она может быть физической, во многих случаях речь идет об эмоциональных границах для защиты себя от вреда. Каждому партнеру очень важно всегда уважать границы. Cat-Calling (унижение). Это форма сексуальных домогательств, что является недопустимым явлением в современном мире. Этим термином обозначают часто грубые, унизительные или нежелательные комментарии в сторону кого-то, брошенные мимоходом.

Это форма сексуальных домогательств, что является недопустимым явлением в современном мире. Этим термином обозначают часто грубые, унизительные или нежелательные комментарии в сторону кого-то, брошенные мимоходом. Check-In (чек-ин). Это простой термин, который означает, что вы просто проверяете, как чувствует себя партнер. В интимной обстановке это может быть простой вопрос, интересно ли партнеру все еще то, что вы делаете.

Это простой термин, который означает, что вы просто проверяете, как чувствует себя партнер. В интимной обстановке это может быть простой вопрос, интересно ли партнеру все еще то, что вы делаете. Coercion (принуждение). Акт принуждения, обмана, угроз или давления нефизического характера, когда человека принуждают к определенной деятельности.

Акт принуждения, обмана, угроз или давления нефизического характера, когда человека принуждают к определенной деятельности. Consent (согласие). Это акт получения разрешения на что-то или согласие сделать что-то. Согласие должно быть дано свободно и добровольно.

Этот словарь помогает узнать о ключевых терминах и фразах, касающихся согласия – или несогласия / Фото Racool_studio@freepik

Fawning (заискивание). Это распространенная реакция на травму, когда человек, который чувствует угрозу, может быть чрезмерно любезным с обидчиком, чтобы пережить испытание.

Это распространенная реакция на травму, когда человек, который чувствует угрозу, может быть чрезмерно любезным с обидчиком, чтобы пережить испытание. Image-Based Abuse (злоупотребление через изображения). Это преступный акт записи, съемки и распространения (или даже угрозы распространения) интимных изображений без разрешения лица, которое на них изображено. И не имеет значения, давал ли человек согласие на съемку, или нет.

Это преступный акт записи, съемки и распространения (или даже угрозы распространения) интимных изображений без разрешения лица, которое на них изображено. И не имеет значения, давал ли человек согласие на съемку, или нет. Leading On (подстрекательство, провокация). Это происходит от ложного ощущения или убеждения, что люди что-то должны кому-то, кто не сообщал об этом.

Это происходит от ложного ощущения или убеждения, что люди что-то должны кому-то, кто не сообщал об этом. Safe Word (безопасное слово, стоп-слово). Термин, распространенный в БДСМ-сообществе. В мире согласия он означает заранее согласованное слово или фразу, которую следует использовать с партнером в сексуальной ситуации. Его звучание означает немедленный отзыв согласия и прекращение активности.

Термин, распространенный в БДСМ-сообществе. В мире согласия он означает заранее согласованное слово или фразу, которую следует использовать с партнером в сексуальной ситуации. Его звучание означает немедленный отзыв согласия и прекращение активности. Spiking (спаивание). Опасное действие, которое заключается в добавлении алкоголя или наркотиков в напиток или тело другого человека без его ведома и или согласия.

Опасное действие, которое заключается в добавлении алкоголя или наркотиков в напиток или тело другого человека без его ведома и или согласия. Stalking (преследование, сталкинг). Это действие или преступление, заключающееся в умышленном и неоднократном преследовании другого лица при обстоятельствах, которые вызывают обоснованное чувство страха.

Это действие или преступление, заключающееся в умышленном и неоднократном преследовании другого лица при обстоятельствах, которые вызывают обоснованное чувство страха. Stealthing (стелсинг). Это снятие презерватива во время секса без согласия партнера или отказ надевать презерватив, когда об этом просят.

Это снятие презерватива во время секса без согласия партнера или отказ надевать презерватив, когда об этом просят. Victim Blaming (обвинение жертвы). Возложение вины за сексуальное насилие на жертву, а не на насильника.

Возложение вины за сексуальное насилие на жертву, а не на насильника. Withdrawing Consent (отзыв согласия). Это касается ситуации, когда кто-то больше не соглашается на действие или действия, которые продолжаются. Согласие можно отозвать в любое время – и его следует уважать.

Заметим, исследования Tinder и YouGov показало, что только 55% пользователей приложений для знакомств младших поколений уверены, что хорошо знают о согласии. При этом каждый третий, 28%, говорит, что знает лишь "кое-что", а 17% почти ничего не знают.