Пані Контос надихнула міжнародний активізм на боротьбу з культурою зґвалтувань. Тепер вона об'єдналася з Tinder, щоб поділитися деякими важливими термінами про згоду, пише Man of Many.
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Новий словник Tinder Dating Dictionary: фрази про згоду
- Affirmative or Enthusiastic Consent (ствердна згода або згода з ентузіазмом). Це явна, усвідомлена і добровільна згода на участь у сексуальному акті. Вона передбачає обов'язкову наявність "так", а не відсутність "ні".
- Aftercare (догляд після сексу). Життєво важливий елемент будь-яких сексуальних стосунків – післяконтактний догляд. У загальному розумінні, це основний акт спостереження за тим, як почувається партнер.
- Body language (мова тіла). Це те, як людина фізично реагує на ваші дії в її присутності. Позитивна мова тіла буде теплою і привабливою, негативна мова тіла буде містити уникнення зорового контакту, відступання, уникнення дотиків.
- Boundary (межа). Фраза стосується обмеження, яке ви накладаєте на взаємодію. Хоча вона може бути фізичною, у багатьох випадках йдеться про емоційні межі для захисту себе від шкоди. Кожному партнеру дуже важливо завжди поважати кордони.
- Cat-Calling (принижування). Це форма сексуальних домагань, що є неприпустимим явищем у сучасному світі. Цим терміном позначають часто грубі, принизливі або небажані коментарі у бік когось, кинуті мимохідь.
- Check-In (чек-ін). Це простий термін, який означає, що ви просто перевіряєте, як почувається партнер. В інтимній обстановці це може бути просте запитання, чи партнеру все ще цікаво те, що ви робите.
- Coercion (примус). Акт примусу, обману, погроз або тиску нефізичного характеру, коли людину змушують до певної діяльності.
- Consent (згода). Це акт отримання дозволу на щось або згода зробити щось. Згода має бути надана вільно і добровільно.
Цей словник допомагає дізнатися про ключові терміни та фрази, що стосуються згоди – або незгоди / Фото Racool_studio@freepik
- Fawning (підлабузництво). Це поширена реакція на травму, коли людина, яка відчуває загрозу, може бути надмірно люб'язною з кривдником, щоб пережити випробування.
- Image-Based Abuse (зловживання через зображення). Це злочинний акт запису, зйомки та розповсюдження (або навіть погрози розповсюдження) інтимних зображень без дозволу особи, яка на них зображена. І не має значення, чи давала людина згоду на зйомку, чи ні.
- Leading On (підбурювання, провокація). Це походить від хибного відчуття чи переконання, що люди щось винні комусь, хто не повідомляв про це.
- Safe Word (безпечне слово, стоп-слово). Термін, поширений у БДСМ-спільноті. У світі згоди він означає заздалегідь узгоджене слово або фразу, яку слід використовувати з партнером у сексуальній ситуації. Його звучання означає негайне відкликання згоди та припинення активності.
- Spiking (споювання). Небезпечна дія, яка полягає у додаванні алкоголю або наркотиків у напій або тіло іншої людини без її відома та й або згоди.
- Stalking (переслідування, сталкінг). Це дія або злочин, що полягає у навмисному і неодноразовому переслідуванні іншої особи за обставин, які викликають обґрунтоване почуття страху.
- Stealthing (стелсінг). Це зняття презерватива під час сексу без згоди партнера або відмова надягати презерватив, коли про це просять.
- Victim Blaming (звинувачення жертви). Покладання провини за сексуальне насильство на жертву, а не на насильника.
- Withdrawing Consent (відкликання згоди). Це стосується ситуації, коли хтось більше не погоджується на дію або дії, які тривають. Згоду можна відкликати в будь-який час – і її слід поважати.
Зауважмо, дослідження Tinder та YouGov показало, що лише 55% користувачів додатків для знайомств молодших поколінь упевнені, що добре знають про згоду. При цьому кожен третій, 28%, каже, що знає лише "щось", а 17% майже нічого не знають.