И хотя это не должно быть нашим приоритетом или главной целью, правда в том, что практически всем нам нравится видеть рельефные формы в своем теле. GQ рассказывает, как этого достичь.

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Сделать пресс мечты возможно с помощью правильных упражнений

Тренировка пресса должна быть органичной частью ваших тренировок, и не только ради физических результатов и развития силы, но и ради преимуществ для здоровья. Это также дает нам большую стабильность, лучшее равновесие и тому подобное.

Проблема в том, что когда мы тренируем мышцы брюшного пресса, то склонны думать, что должны делать это без отягощения. Это может помочь нам улучшить силу и, частично, мобильность, но для большинства людей этого будет недостаточно. Чтобы действительно увидеть прогресс, нам нужно добавить определенное сопротивление в наши упражнения.

И есть одно упражнение, которое бросит вызов нашим возможностям и может стать фундаментальным для развития нашего пресса. Для его выполнения нам понадобится гантель. А речь идет о приседаниях с верхним прессом.

Тренировка пресса должна быть органичной частью ваших тренировок / Фото fxquadro@freepik

Выполнение упражнения очень простое, если знать правильную технику:

Мы должны сесть на пол, держа гантель обеими руками на уровне груди.

Упираясь пятками в пол, откидываемся назад и ложимся.

Далее надо встать, идя к коленям, и одновременно поднять гантель над головой, следуя прямой траектории.

После этого медленно и контролируемо опускаем гантель, а затем снова ложимся.

Нужно включить это упражнение в свой тренировочный график как дополнительное. И делать 3 или 4 подхода, в зависимости от того, насколько мы устали или нашего уровня физической подготовки. Продолжительность подхода 30 секунд, в течение которых надо выполнять движение без остановки, а затем отдохнуть еще 30 секунд, прежде чем начать снова.

Когда вы начинаете пробовать упражнение, делайте его с небольшим весом, но по мере прогресса увеличивайте вес. В идеале вы должны выполнять это упражнение по крайней мере 2 дня в неделю и сочетать его с другими упражнениями для пресса и силовыми тренировками.

Впрочем, при этом не забывайте, что развитие сильного пресса имеет много общего с нашей генетикой, а также и с диетой. Чтобы пресс стал видимым, придется испытать дефицит калорий и убрать брюшной жир, который его скрывает.