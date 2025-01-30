Як би сильно ми не любили, бувають моменти, коли виникають суперечки, сварки й навіть, здавалося б, нескінченні смуги поганих часів. Що з цим можна зробити, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Є спосіб мати здорові та тривалі стосунки

Дослідження показують, що більшість пар сперечаються в середньому тричі на тиждень. Причини можуть варіюватися від вибору ресторану для вечері до виховання дітей.

Конфлікти певною мірою корисні, бо значить кожен у парі зберігає свою свободу думки, попри роки спільного життя. Та проблема в тому, що ми часто не знаємо, як їх долати. А необхідно працювати – передовсім над комунікацією в різні способи. Експерти кажуть, що є стратегії, які можуть допомогти.

Зазвичай є 3 типи проблем у стосунках: вирішувані, тривкі та застійні або повторювані.

Вирішувані – це конкретні проблеми, які не потребують серйозного втручання, як-от суперечки про те, хто винесе сміття.

– це конкретні проблеми, які не потребують серйозного втручання, як-от суперечки про те, хто винесе сміття. Тривкі виникають через відмінності в наших способах життя, наприклад коли хтось охайніший або хтось воліє більше часу проводити на свіжому повітрі.

виникають через відмінності в наших способах життя, наприклад коли хтось охайніший або хтось воліє більше часу проводити на свіжому повітрі. А застійні є найсерйознішими, оскільки їх мали б усунути свого часу, але не зробили цього – і вони знову з'являються в кожній суперечці. Це як недовіра до пари або щось, що справді когось образило.

Відповідно, ми повинні адаптувати наш підхід до кожного конфлікту відповідно до типу проблеми, з якою ми стикаємося.

У кожній парі бувають темні часи з конфліктами, та є способи справитися із ними / Фото cookie_studio@freepik