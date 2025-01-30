Як би сильно ми не любили, бувають моменти, коли виникають суперечки, сварки й навіть, здавалося б, нескінченні смуги поганих часів. Що з цим можна зробити, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Є спосіб мати здорові та тривалі стосунки
Дослідження показують, що більшість пар сперечаються в середньому тричі на тиждень. Причини можуть варіюватися від вибору ресторану для вечері до виховання дітей.
Конфлікти певною мірою корисні, бо значить кожен у парі зберігає свою свободу думки, попри роки спільного життя. Та проблема в тому, що ми часто не знаємо, як їх долати. А необхідно працювати – передовсім над комунікацією в різні способи. Експерти кажуть, що є стратегії, які можуть допомогти.
Зазвичай є 3 типи проблем у стосунках: вирішувані, тривкі та застійні або повторювані.
- Вирішувані – це конкретні проблеми, які не потребують серйозного втручання, як-от суперечки про те, хто винесе сміття.
- Тривкі виникають через відмінності в наших способах життя, наприклад коли хтось охайніший або хтось воліє більше часу проводити на свіжому повітрі.
- А застійні є найсерйознішими, оскільки їх мали б усунути свого часу, але не зробили цього – і вони знову з'являються в кожній суперечці. Це як недовіра до пари або щось, що справді когось образило.
Відповідно, ми повинні адаптувати наш підхід до кожного конфлікту відповідно до типу проблеми, з якою ми стикаємося.
У кожній парі бувають темні часи з конфліктами, та є способи справитися із ними / Фото cookie_studio@freepik
- Говоріть тільки про себе. Поширена помилка у суперечці – коли ми занадто багато уваги приділяємо причинам, чому інша людина не має рації. Ми вислуховуємо її аргументи лише з наміром спростувати їх, і це, зрештою, ні до чого не призводить. Замість цього треба зосередитися на тому, щоб правильно висловити, що ми відчуваємо або чому ми вчинили певним чином. У конфлікті не треба шукати винних, а треба шукати усвідомлення того, чому ми обоє бачимо речі по-різному. І не вказувати один на одного пальцем, а знайти золоту середину через ефективну комунікацію, яка не завдасть шкоди.
- Спробуйте зрозуміти один одного. Сприйняття суперечки як конфлікту, в якому є переможець і переможений, слід відкинути, а замість цього ми повинні спробувати зрозуміти іншу людину та її причини. А для цього ми маємо запитати її, як би вона подолала цю ситуацію. А потім поставити себе в ситуацію, коли ми намагаємося розв'язувати проблему разом, а не поодинці.
- Пишіть. Це може здатися дивним, але здатно стати дуже корисним. У суперечках ми схильні тисячу разів повторювати те, що хочемо сказати, і навіть тоді здається, що інша людина не розуміє. Ідея в тому, щоб висловити те, що ми хочемо сказати, а інша людина має це записати. Потім він або вона зачитує це нам, і ми виправляємо його або її, якщо він або вона десь не зрозуміли, і навпаки. Це гарний спосіб зупинити розпалені конфлікти, що допомагає нам слухати, бути вислуханими та розуміти один одного.