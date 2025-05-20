Як змінювався стиль глави держави, читайте у матеріалі 24 Каналу. Дізнайтесь, що він носив упродовж попередніх років президентства та чому ми не бачимо його у пікселі.

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Володимир Зеленський на інавгурації

20 травня 2019 року відбулась інавгурація Володимира Зеленського, шостого Президента України. У Верховній Раді він був у стриманому костюмі. І це добряче контрастувало з тим, яким ми звикли бачити Зеленського до того.



Володимир Зеленський під час інавгурації / Фото пресслужби Зеленського

Звернімо увагу! Що ближче була інавгурація, то більш формальним ставав стиль Зеленського. Ми все частіше почали бачити його у водолазках в поєднанні з піджаками або ж і без них. Усе стримано, але все ще з відчуттям дистанції між ним і політиками.

Якщо коротко пройтись по його стилю на початку президентства, то він став значно суворішим. Його часто можна було побачити у костюмах на офіційних заходах, а також під час вирішення робочих питань. Що стосується колірної гами, то вони були здебільшого чорними або синіми, доповнені білими сорочками з краватками.

До водолазок Володимир Зеленський повертався у холодну пору року. Наприклад, під час церемоній вшанування пам'яті ми могли побачити його у чорному гольфі та чорному пальто. Максимально стриманий образ.



Володимир Зеленський у стриманому образі під час прощання з Папою Римським / Фото Getty Images

Володимир Зеленський у стилі мілітарі

Повномасштабне вторгнення Росії змінило імідж Володимира Зеленського. Так, 24 лютого 2022 року ми ще могли побачити президента у костюмі. Втім, дуже скоро його замінило вбрання у стилі мілітарі.

Одяг президента став функціональнішим і зручним. Залежно від сезону, він з'являється у футболках, поло, логслівах і світшотах. Це може бути одяг кольору хакі або ж щось чорне. Також Володимир Зеленський носить фліски та цупкі сорочки кольору хакі. Водночас побачити його у пікселі неможливо.



Володимир Зеленський у світшоті кольору хакі / Фото Shutterstock

В інтерв'ю виданню Le Parisien глава держави заперечив, що носить військову форму. Він наголосив, що носить військовий одяг і не може дозволити собі вбиратись у піксель.

Я ніколи не міг собі дозволити носити суто військову форму, бо я поважаю військових, а сам я не є військовий. В мене такий одяг, дуже наближений до військових. Але я вважаю, що військову форму можуть собі дозволити носити виключно військові,

– відповів Зеленський.



На фронті Зеленський з'являється у військовому одязі / Фото ОП

Зауважимо, що стиль Зеленського надихає людей навколо. Ми бачимо, як стають бестселерами футболки, які носить президент, а також набувають популярності вишиванки, які він обирав на свята. І про вишиванки ми розповімо далі.

Володимир Зеленський у вишиванках

Щорічно на День Вишиванки подружжя Зеленських з'являлось у вишиванках. Вони не лише ставали обговорюваними, а й бажаними. На жаль, деякі з моделей, які ми побачили на главі держави, вже не доступні до покупки.



У 2020 році Володимир Зеленський був у вишиванці ETNODIM / Фото з інстаграму Зеленського



У 2021 році Зеленський був у вишиванці від дизайнера Артема Климчука / Фото з інстаграму Зеленського

У 2022 році президент обрав вишиванку кольору хакі: дивіться відео

У 2023 році Зеленський з'явився у сорочці з орнаментом, який символізує єдність українського та кримськотатарського народів. Цю вишиванку президент обрав не просто так, адже того року День вишиванки збігся з Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.



Володимир Зеленський на День вишиванки у 2023 році / Фото з інстаграму Зеленського



У 2024 році на президенті була вишиванка від ETNODIM, яка називається Vidsich / Фото з інстаграму Зеленського

У 2025 році ми побачили президента у вишиванці темно-сірого кольору. Вона має геометричний орнамент, вишитий чорними нитками.

Володимир Зеленський у День вишиванки у 2025 році: дивіться відео

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Наостанок повернімось до костюмів. Після скандалу в Овальному кабінеті Володимир Зеленський не зрадив собі.



Той самий момент в Овальному кабінеті / Фото Getty Images

Він продовжує з'являтись на різних заходах у стилі мілітарі. І це пояснюється просто. Президент раніше підкреслював, що одягне костюм тоді, коли закінчиться війна.