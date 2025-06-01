Женщина узнала, что ее парень был одним из 1057, кто переспал с Бонни Блу за 12 часов

Дело Бонни Блу живое, так сказать. Хоть и прошли месяцы с того момента, когда она за сутки переспала с 1057 мужчинами, об этом вызове говорят до сих пор. В частности, с точки зрения измен.

Так, Стиви Кеннеди, которую в тиктоке называют "горячей новой бомбой", поделилась со своими подписчиками не очень радостной для себя новостью. На аудиторию в более 6 тысяч пользователей она призналась об измене, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Ее парень переспал с Бонни Блу

Я только что узнала, что мой парень участвовал в челлендже Бонни Блу 1 000 мужчин за 24 часа. Никогда больше не буду разговаривать с мужчинами,

– подчеркнула она.

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Если вы не знали или забыли, то мы вам напомним. В январе Бонни Блу, которую на самом деле зовут Тиа Биллингер, стала сенсацией сети. Она заявила, что всего за 12 часов переспала с 1057 мужчинами. Собственно, один из них, как утверждает Стиви Кеннеди, – ее парень.

Во втором ролике она имела расстроенный вид. Более того, можно предположить, что она перед этим плакала. Он сопровождался подписью: "Это твой знак, чтобы заглянуть в его телефон".

На этом ролике Стиви очень расстроена: смотрите видео

Я узнала, что мой парень, с которым я прожила пять лет, изменил мне с Бонни Блу. Он был одним из 1000 мужчин за 24 часа. Мы планировали пожениться. Обычно я уважаю (его – 24 Канал) личную жизнь, но у меня было плохое предчувствие,

– добавила она.

Ролики Стиви посмотрели более 11 миллионов раз. Правда, в комментариях к первому видео можно увидеть, что пользователи поставили под сомнение, что это не выдумка.

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Один из пользователей сети дал совет пройти тест на ИППП. На это Стиви ответила, что "ничего с ним не делала, к счастью". Правда, это кажется маловероятным, учитывая, что они жили вместе и планировали пожениться.

Публикации Стиви завирусились, что Бонни Блу, или ее ассистентка, отреагировала на ситуацию в твиттере. Она сказала: "Ему только нужно было куда-то залезть, и он весь твой для объятий".

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Некоторые из пользователей не был очень любезным и встал на защиту Стиви: "Зачем ей вообще было что-то говорить? Очевидно, что это вина твоего бывшего, но она не очень сочувствующая".

Другой добавил: "Как ей хватило наглости сказать такое?". Третий подчеркнул: "Как она посмела что-то сказать? Она заболеет!".

Также оставили такой комментарий: "Она даже не знает, какой это был парень, и в любом случае я уверена, что она не вспомнит его, если ей скажут. Это много о ней говорит".

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Как бы там ни было, ситуация, мягко говоря, малоприятная. И нам действительно очень жаль, если парень Стиви присоединился к вызову, который в начале года бросила Бонни Блу. И мы можем лишь предположить, сколько еще пар разошлись из-за скандальной звезды OnlyFans.