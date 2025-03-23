Большинство одиноких совершают эти ошибки на первом свидании, даже не осознавая этого

Откровенно говоря, в современном мире цифровых знакомств перейти к стадии свиданий – это как будто вам повезло. Но это не значит, что надо срываться и бежать без подготовки.

Или хотя бы без понимания того, что есть несколько распространенных ошибок, которых вполне можно было бы избежать – если только их осознать. 24 Канал благодаря New York Post рассказывает подробнее.

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5 самых распространенных ошибок на первом свидании

Доктор Терри Орбух, эксперт по отношениям, рассказала о самых распространенных ошибках, которые, по ее мнению, мешают одиноким людям превратить первое свидание в успех.

Есть несколько распространенных ошибок на свидании, которых спокойно можно избежать / Фото gstockstudio@vecteezy