23 марта, 22:36
Большинство одиноких совершают эти ошибки на первом свидании, даже не осознавая этого
Основні тези
- Доктор Терри Орбух указывает на 5 распространенных ошибок на первом свидании, среди которых зацикленность на "химии" и отсутствие развлечений.
- Следует избегать этих ошибок, чтобы сделать первое свидание успешным и создать желание для дальнейшего общения.
Откровенно говоря, в современном мире цифровых знакомств перейти к стадии свиданий – это как будто вам повезло. Но это не значит, что надо срываться и бежать без подготовки.
Или хотя бы без понимания того, что есть несколько распространенных ошибок, которых вполне можно было бы избежать – если только их осознать. 24 Канал благодаря New York Post рассказывает подробнее.
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5 самых распространенных ошибок на первом свидании
Доктор Терри Орбух, эксперт по отношениям, рассказала о самых распространенных ошибках, которые, по ее мнению, мешают одиноким людям превратить первое свидание в успех.
- Первая – это когда вы рассказываете слишком много о себе слишком рано. Во время первой встречи важно не подавлять человека своей детской травмой или тем, кем была ваша любимая учительница в средней школе. Нужно лишь заинтересовать пару и вызвать у него желание узнать больше.
- Вторая – это зацикленность на том, есть ли между вами и человеком "химия", или нет. Уходить со свидания с бабочками в животе, как в кино – это нормально, но имейте в виду, что так бывает не всегда. Химия и влечение могут расти со временем, когда вы узнаете человека ближе, а хотеть такого сразу – это нереалистичное ожидание. Более того, если нет очевидных красных флажков, стоит идти на второе свидание, даже если вы не почувствовали мгновенной искры.
- Третья – это вспоминать прошлые отношения в негативном смысле. На первых свиданиях людей привлекают положительные, оптимистичные люди, и никто не хочет слушать, почему ваши предыдущие отношения не сработали или что не идет хорошо в вашей жизни сейчас. Разговор о прошлых отношениях естественно возникает на свидании, но старайтесь избегать жалоб, лучше делать эту тему короткой и нейтральной.
- Четвертая – слишком много говорить о себе и не задавать никаких вопросов. Людей больше привлекают те, кто задает вопросы и интересуется ими. Для успешного свидания надо прекратить пытаться чрезмерно продавать себя.
- Пятая – отбрасывать развлечения на свидании. Если вы слишком серьезны, свидание будет похоже на собеседование.