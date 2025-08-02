Что делать, если индикатор остается включенным после отпускания ручного тормоза? 24 Канал расскажет об этом и больше со ссылкой на Bumper.

Смотрите также Если эти 10 знаков на панели заставляют вас паниковать – прекратите: а вот как надо действовать

Если загорелся индикатор тормозов: как действовать для безопасности вашего автомобиля?

Brake System Light (индикатор тормозной системы) – это предупредительный сигнал на панели приборов вашего автомобиля, который указывает на проблемы с тормозной системой. Обычно он выглядит как круг с восклицательным знаком или надпись Brake.

Если он сигнализирует об угрозе, прежде всего следует немедленно выяснить причину и действовать во избежание аварийных ситуаций. Потому что что означает загорание индикатора? Однозначно – серьезную угрозу безопасности вождения.

Самой распространенной причиной включения Brake System Light является низкий уровень тормозной жидкости. Чтобы проверить это, обратитесь к руководству вашего автомобиля, найдите резервуар тормозной жидкости и проверьте ее уровень.

Если он низкий, долейте жидкость, рекомендованную производителем. Используйте только соответствующий тип жидкости, ведь неправильная может повредить систему.

долейте жидкость, рекомендованную производителем. Используйте только соответствующий тип жидкости, ведь неправильная может повредить систему. Если уровень жидкости нормальный, но индикатор не гаснет, проблема может быть более серьезной. Тогда нажмите на педаль тормоза, и смотрите – если она медленно опускается до пола, осмотрите автомобиль снизу на наличие утечки желтой жидкости.

Проблемы с тормозами? Вот как реагировать на индикатор для безопасности / Коллаж 24 Канала фото freepik и Cars.com

Интересно знать Важное об электромобилях: что означают уникальные значки на панели и экране

Важно! Утечка тормозной жидкости требует немедленного обращения в сервис.

Если утечки нет, проверьте тормозные колодки. Изношенные колодки могут активировать индикатор, а в некоторых автомобилях есть отдельный сигнал для этого. Изношенные колодки также делают вождение опасным.

Итак, что делать, если индикатор горит? Не продолжайте движение, если подозреваете утечку тормозной жидкости или износ колодок. Осторожно остановитесь в безопасном месте и вызовите эвакуатор или службу техпомощи.

Продолжение движения может привести к отказу тормозов, что представляет серьезную угрозу. Даже если проблема кажется незначительной, обратитесь к квалифицированному механику для диагностики и ремонта.