Що робити, якщо індикатор залишається увімкненим після відпускання ручного гальма? 24 Канал розповість про це та більше із посиланням на Bumper.

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Якщо загорівся індикатор гальм: як діяти для безпеки вашого автомобіля?

Brake System Light (індикатор гальмівної системи) – це попереджувальний сигнал на панелі приладів вашого автомобіля, який вказує на проблеми з гальмівною системою. Зазвичай він має вигляд кола зі знаком оклику або напису Brake.

Якщо він сигналізує про загрозу, передовсім слід негайно з'ясувати причину та діяти, щоб уникнути аварійних ситуацій. Бо що означає загоряння індикатора? Однозначно – серйозну загрозу безпеці водіння.

Найпоширенішою причиною увімкнення Brake System Light є низький рівень гальмівної рідини. Щоб перевірити це, зверніться до посібника вашого автомобіля, знайдіть резервуар гальмівної рідини та перевірте її рівень.

Якщо він низький, долийте рідину, рекомендовану виробником. Використовуйте лише відповідний тип рідини, адже неправильна може пошкодити систему.

долийте рідину, рекомендовану виробником. Використовуйте лише відповідний тип рідини, адже неправильна може пошкодити систему. Якщо рівень рідини нормальний, але індикатор не гасне, проблема може бути серйознішою. Тоді натисніть на педаль гальма, і дивіться – якщо вона повільно опускається до підлоги, огляньте автомобіль знизу на наявність витоку жовтої рідини.

Проблеми з гальмами? Ось як реагувати на індикатор для безпеки / Колаж 24 Каналу фото freepik і Cars.com

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Важливо! Витік гальмівної рідини вимагає негайного звернення до сервісу.

Якщо витоку немає, перевірте гальмівні колодки. Зношені колодки можуть активувати індикатор, а в деяких автомобілях є окремий сигнал для цього. Зношені колодки також роблять водіння небезпечним.

Отже, що робити, якщо індикатор горить? Не продовжуйте рух, якщо підозрюєте витік гальмівної рідини чи знос колодок. Обережно зупиніться в безпечному місці та викличте евакуатор або службу техдопомоги.

Продовження руху може призвести до відмови гальм, що становить серйозну загрозу. Навіть якщо проблема здається незначною, зверніться до кваліфікованого механіка для діагностики та ремонту.