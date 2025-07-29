Правильное давление дает вам безопасность, помогает экономить топливо и усилить долговечность шин. Поэтому важно знать, как реагировать на загорание индикатора TPMS, пишет 24 Канал со ссылкой на Bumper.
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Советы по уходу за шинами: что делать, если загорелся TPMS?
Почему давление в шинах важно? Потому что неправильное давление может привести к серьезным проблемам.
- Чрезмерное давление (так называемая перекачка) ослабляет сцепление с дорогой, из-за чего шина быстрее изнашивается в центральной части. Он также повышает риск повреждения шины на неровных поверхностях.
- А недостаточное давление (другим словом, недокачка) делает автомобиль как бы вялым, а также увеличивает расход топлива и вызывает чрезмерный нагрев, что приводит к износу боковых частей шины.
Оба сценария сокращают срок службы шин и ухудшают безопасность вождения. Итак, что делать, если загорелся индикатор?
- Если TPMS светится, немедленно проверьте давление в шинах с помощью манометра. Сравните показатели с рекомендованным давлением, указанным в руководстве к вашему автомобилю (обычно на стикере внутри двери водителя или на крышке бензобака).
- Далее отрегулируйте давление до нужного уровня на заправке или в сервисе. Если после этого индикатор не погас, это может указывать на прокол или повреждение шины. В таком случае обратитесь к профессионалу для проверки и ремонта.
Узнайте секреты ухода за шинами для безопасности и экономии / Коллаж 24 Канала фото freepik и capitalone
Другие важные советы для ухода за шинами:
- Регулярно проверяйте давление. Делайте это раз в месяц, особенно перед долгими поездками. Холодные шины (это когда они не проехали несколько часов) дают самые точные показатели.
- Обращайтесь к специалистам. Если вы не уверены в состоянии шин, доверьте их проверку или замену профессионалам.
- Следите за износом. Регулярно осматривайте шины на наличие трещин, порезов или неравномерного износа.
- Не игнорируйте других индикаторов. Постоянное горение красных сигналов может свидетельствовать о серьезной проблеме.