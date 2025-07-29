Загорелся индикатор давления шин: вот что следует делать, чтобы избежать поломок или сэкономить на ремонте

Индикатор давления в шинах также известен водителям как Tyre Pressure Monitoring System – TPMS. Это важная функция современных авто, которая предупреждает о низком или неправильном давлении в шинах.

Правильное давление дает вам безопасность, помогает экономить топливо и усилить долговечность шин. Поэтому важно знать, как реагировать на загорание индикатора TPMS, пишет 24 Канал со ссылкой на Bumper.

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Советы по уходу за шинами: что делать, если загорелся TPMS?

Почему давление в шинах важно? Потому что неправильное давление может привести к серьезным проблемам.

Чрезмерное давление (так называемая перекачка) ослабляет сцепление с дорогой, из-за чего шина быстрее изнашивается в центральной части. Он также повышает риск повреждения шины на неровных поверхностях.

(так называемая перекачка) ослабляет сцепление с дорогой, из-за чего шина быстрее изнашивается в центральной части. Он также повышает риск повреждения шины на неровных поверхностях. А недостаточное давление (другим словом, недокачка) делает автомобиль как бы вялым, а также увеличивает расход топлива и вызывает чрезмерный нагрев, что приводит к износу боковых частей шины.

Оба сценария сокращают срок службы шин и ухудшают безопасность вождения. Итак, что делать, если загорелся индикатор?

Если TPMS светится, немедленно проверьте давление в шинах с помощью манометра. Сравните показатели с рекомендованным давлением, указанным в руководстве к вашему автомобилю (обычно на стикере внутри двери водителя или на крышке бензобака).

давление в шинах с помощью манометра. Сравните показатели с рекомендованным давлением, указанным в руководстве к вашему автомобилю (обычно на стикере внутри двери водителя или на крышке бензобака). Далее отрегулируйте давление до нужного уровня на заправке или в сервисе. Если после этого индикатор не погас, это может указывать на прокол или повреждение шины. В таком случае обратитесь к профессионалу для проверки и ремонта.

Узнайте секреты ухода за шинами для безопасности и экономии / Коллаж 24 Канала фото freepik и capitalone

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