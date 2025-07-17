Животные лучше бывших: исследование участников ИИ-тренда выявило крайне неожиданную тенденцию

Искусственный интеллект становится все более распространенным, а значит люди не только просят его о создании списков покупок. О чем еще? Например, подражать забавному тренду из социальных сетей.

Недавно владельцы домашних животных обратились к ChatGPT с требованием превратить их питомцев в людей. Но соль истории не в этом, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Почему некоторые настолько любят своих животных, что встречались бы с ними (если бы те были людьми)?

На MetLife опросили 1000 человек – в компании заинтересовались, насколько сильно на их жизнь влияют домашние животные. Один из нюансов касался упомянутого выше тренда – превращения любимца в человека через инструменты ИИ.

Так вот, среди тех, кто знаком с трендом, 31% признались, что встречались бы с человеческой версией своего домашнего животного. Больше к этому склонны миллениалы – 34%, поколения X и бэби-бумеры – по 33%. Зумеры здесь дали меньший показатель – 24%.

Конечно, не все владельцы домашних животных были к ним романтически настроены, даже наоборот. Аж 40% людей признались, что их животное было бы "красным флагом", если бы было человеком.

Животные дают лучшую поддержку, чем люди – вот что показал ИИ-тренд / Фото benzoix@freepik

С другой стороны, почти все владельцы домашних животных (87%!) были бы готовы отказаться от квартиры мечты, если бы она не была пригодна для содержания их любимцев.

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Откуда такая сильная любовь и жертвенность? Люди стали значительно больше привязаны к своим животным, как считают эксперты, после карантина и пандемии COVID-19.

Ценность домашних животных для их владельцев, кажется, очень высока, сравнима с регулярными встречами с друзьями и родственниками или даже с браком,

– написали в исследовании.

77% владельцев животных среди участников опроса сказали, что их любимцы предоставляют лучшую эмоциональную поддержку, чем их бывшие партнеры. И, да, люди любят своего мужа или жену, но при этом утверждают, что ничто не может сравниться с любовью и преданностью животного.