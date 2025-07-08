Сегодня вы идете за этим к ChatGPT. И после "напиши мне..." и каких-то нескольких секунд получаете чистый и почти безупречный текст. Так вот, это немного катастрофа, а почему – объяснит 24 Канал благодаря GQ.

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ChatGPT стирает из нашей памяти инструкцию по эксплуатации нашего же мозга

Исследование Массачусетского технологического института обнаружила, что привычка полагаться на ChatGPT ежедневно может дорого вам стоить. Потому что чем больше вы делегируете искусственному интеллекту, тем чаще ваш мозг уходит в отпуск.

В этом исследовании 3 группы добровольцев должны были написать текст. Одна группа – с помощью Chat GPT, другая – классического интернета, а третья – без дополнительных инструментов. Во время выполнения задания мозговую активность участников отслеживали через электроэнцефалограммы.

В итоге оказалось, что те, кто взял в союзники ИИ, показали самую низкую нейронную активность. Хуже того, им даже было трудно вспомнить, о чем они написали. Этой группе дали задание повторить все, но уже без помощи – и результаты были неутешительными, предвзятыми и поверхностными.

Использование искусственного интеллекта все чаще отправляет наш мозг в отпуск / Фото chaylek@vecteezy

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Примечательно, что ухудшение когнитивных способностей мозга – это глобальная проблема, связанная не только с ИИ. Вспомните, когда в последний раз спрашивали у кого-то дорогу? Или держали в руках бумажную карту? А зачем, если есть GPS, не так ли?

Цифровой комфорт незаметно выключает наше ориентационное чутье, и это уже тоже подтвердила наука. Среди 50 водителей провели исследование, и оно показало, что люди, которые давно ездят с GPS, имеют худшую пространственную память и им сложно ориентироваться без помощи. Потому что гиппокамп – область мозга, ответственная за пространственную память – становится недоиспользованным.

Итого наблюдаем широкую тенденцию – чрезмерное делегирование технологиям лишает нас чего-то фундаментального. Это удовольствие и потребность мыслить самостоятельно.

Ученые говорят о кризисе критического мышления, уязвимости к манипуляциям и снижении креативности. И здесь надо понять важный нюанс: не технология сама по себе делает нас глупыми, а ее пассивное использование. Проблема не в ChatGPT, а в том, как мы его используем.