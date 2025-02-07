Хейнс сделал 10 001 повторение. 24 Канал со ссылкой на "Чемпион" рассказывает подробнее.

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Американец подтянулся 10 001 раз за сутки и вошел в историю

Правду говоря, сайт Книги рекордов Гиннеса пока не обновил данные об этом рекорде, но, очевидно, это дело времени – не было информации, что к попытке Трута Хейнса есть какие-то претензии. Что сделал этот американец?

Он смог подтянуться более 10 тысяч раз за сутки, а именно 10 001. Об этом сообщили в различных соцсетях свидетели события, и сам Трут в инстаграме.

Как американец установил рекорд, что шокировал мир: смотрите видео EvanHafer

Хейнс смог сделать более 10 тысяч подтягиваний за сутки: вот видео от самого just_truett

Трут Хейнс установил мировой рекорд по количеству подтягиваний / Фото just_truett

Мужчина в своей заметке ответил на вопрос: "Если бы вы могли осуществить все что угодно, что бы это было?"

Для меня это было бы снова побить этот рекорд. Все, что для этого нужно – это быть одержимым и полностью посвятить себя этой единственной задаче. Это то, чего требует от вас любая цель,

– написал Хейнс.

Он, что интересно, уже был официальным рекордсменом в этой же дисциплине, тогда его показатель составлял 8100. Но потом рекорд побил Даг Мартин, подтянувшись 9 250 раз.