Как уборка может спасти вам жизнь

Если вы не хотите рано состариться, вам лучше начать мыть полы, доводить до блеска окна и пылесосить. Это убедительно доказывают в Институте исследований здоровья Университета Макмастера и Hamilton Health Sciences.

В их новом исследовании говорится, что 30 минут домашней работы снижают риск преждевременной смерти более чем на 28%. 24 Канал со ссылкой на Men's Health рассказывает подробнее.

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Еще одна причина взять в руки пылесос – вместо спортзала

Более того, риск возникновения проблем с сердцем также снижается – на 20%. Но и это еще не все.

Если человек активен по крайней мере 150 минут в неделю в течение 7 лет, уровень смертности снижается на 8%,

– утверждает доктор Скотт Лир.

А люди, которые ходят пешком более 750 минут в неделю, на 36% меньше рискуют умереть.

Чтобы прийти к этим выводам, Лир изучил более 130 000 людей из 17 стран мира. По словам ученого, вы можете сделать гораздо больше, чтобы статистика работала в вашу пользу.

Обычная домашняя работа может существенно повлиять на продолжительность вашей жизни, говорят ученые / Фото freepik

Собственно, польза для вашего здоровья от того, что вы больше двигаетесь, почти не имеет границ.

А что там пылесос? Все просто: он помогает не сидеть на месте в течение дня. И это очень хорошая новость для людей, у которых мало времени или вообще нет его на посещение спортзала.

То есть, по словам Лира, необязательно идти в спортзал, чтобы немного потренироваться. Тренажерный зал – это прекрасно, но есть же определенный порог, сколько времени вы можете там проводить. Поэтому лучше внедрять физические упражнения в свою повседневную жизнь.

жизнь. А это как раз об обычных прогулках и выполнении домашней работы. Итак, пылесос может принести вам много пользы – во многих смыслах.

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