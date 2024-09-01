А проте – коли коктейль досягає такого статусу, лише питання часу, коли бармени почнуть змінювати рецепт. Зазвичай мовиться про видалення та заміну інгредієнтів, щоб створити щось унікальне, але зі збереженням суті оригіналу.

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Рецепт Еспресо Мартіні від зіркового шефа Гордона Рамзі

Таким є й Еспресо Мартіні, який подають у ресторані Гордона Рамзі, зіркового шеф-кухаря світового рівня.

Для приготування цього коктейлю в класичному форматі потрібні еспресо, кавовий лікер, цукор і базовий алкогольний напій – горілка. Але рецепт Рамзі замінює горілку на пряний ром. Він додає мартіні насиченого ванільного та карамельного смаку, який ще посилюють солоною карамеллю.

Також Рамзі відмовився від кавового лікеру та цукру, покладаючись лише на порцію свіжого гіркого еспресо, щоб завершити смаковий профіль коктейлю.

Еспресо Мартіні – простий, доступний і не схожий на будь-який інший коктейль / Фото stockking@freepik

Дійсно, одна з глобальних переваг Еспресо Мартіні – це те, що його рецепт легко адаптувати. Більшість барів із задоволенням витримують оригінальну формулу, але багато хто придумав свій власний погляд на коктейль.

Це можуть бути лагідні зміни, як-от використання горілки зі смаком ванілі або додавання шоколадного соусу. А може бути й дещо кардинальне, як використання геть іншого базового алкоголю, як це зробив Гордон Рамзі.

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При цьому ось що важливо пам'ятати: якщо ви використовуєте інший базовий алкоголь, вам може знадобитися скоригувати й інші інгредієнти, щоб збалансувати напій. Наприклад, бренді працює добре, пропонуючи темні фруктові аромати, однак у цьому варіанті варто замінити цукор на, скажімо, кленовий сироп.

Є також лікери, які несподівано пасують до Еспресо Мартіні. Загалом – ви щиро здивуєтеся, як багато алкогольних напоїв можуть покращити або й цікаво змінити Еспресо Мартіні, тож варто поекспериментувати, щоб знайти свої улюблені смаки.