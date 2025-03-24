Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что узнала о неверности мужа. Произошло это после того, как она подслушала его разговор с другой женщиной через радионяню, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.
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Что она услышала в радионяне?
Мать часто забирает своего 15-месячного сына к своей матери, когда ее муж надолго задерживается на работе. На этот раз она нечаянно оставила одну из радионянь включенной, в их доме перед тем, как уйти.
Ухаживая за ребенком, пользовательница социальных сетей случайно подслушала телефонный разговор своего мужа. В своей заметке на Reddit она рассказала, что слышала, как он сказал: "Я люблю тебя, крошка", после чего женщина ответила ему теми же словами.
Я также слышала, как он сказал, что завтра у него выходной, но он не прислал мне свой график, поэтому я не знала,
– заметила мама.
Вскоре она поняла, что у пары уже несколько месяцев был роман.
Мужчина признался, но любовницу не бросил
После того, как его поймали на горячем, мужчина признался. В то же время он уверял, что разорвал отношения с любовницей. Но женщина не могла его видеть. Она написала:
"Я спросила, хочет ли он еще поработать над этим, он ответил: "Я здесь сам, верен тебе, почему ты не можешь смириться с этим".
Мужчина водил любовницу в их дом / Фото freepik
Весь сюр заключался в том, что мужчина водил любовницу в их дом. И плотскими утехами они занимались в спальне, на кровати. Доверие разрушено, и никакие советы здесь не помогут.
Шокирована и возмущена этим откровением, женщина продолжала наблюдать за мужем через радионяню, не в состоянии поверить, что он действительно прекратил свою интрижку.
Позже ее подозрения подтвердились, когда она заметила, что во время их разговора он казался рассеянным. В конце концов, ей надоело, и она призналась, что держит сына подальше от него, и съехала.
Меня тошнит от того, что я еду туда, нахожусь рядом с ним и делаю вид, что все в порядке, пока не найду адвоката, но меня тошнит от мысли, что она снова в моем доме (да, она была в моем доме, в моей постели),
– написала разочарованная пользовательница.
В комментариях пользователи социальных сетей дали ей такой же совет.
Один человек написал: "Я бы, честно говоря, начала приглашать туда твою маму. Пусть ему будет чертовски неудобно".
"Он, наверняка, сказал ей, что вы разошлись, поэтому больше не приходить к вам домой – это будет тревожным сигналом. Время сначала стать матерью и защитить своего ребенка ради его будущего", – написал другой человек.
"Выключите режим жены и сделайте все возможное, чтобы обеспечить будущее своего ребенка".
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В конце концов, не так уж и плохо, что женщина оставила включенной радионяню. С ее помощью она вывела предателя на чистую воду и может начать строить новую жизнь.