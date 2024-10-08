Потому что не помогли найти жену: в Киеве разъяренный мужчина разгромил приемную Минсоцполитики

32-летний мужчина предстанет перед судом в Киеве. Причиной этого стал погром, который он учинил в приемной Министерства социальной политики.

Причиной такого возмутительного поведения стало то, что мужчине не удалось найти себе жену. Подробнее об инциденте рассказали в Киевской городской прокуратуре.

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Мужчину будут судить из-за погрома

Известно, что инцидент произошел в конце сентября. Тогда 32-летний мужчина посетил приемную граждан Минсоцполитики. В какой-то момент он взял стул и начал бить им по окнам. Также он активно ругался, опрокидывал мебель и технику. Сотрудники приемной, а также посетители были напуганы поведением мужчины. Они выбежали на улицу, чтобы позвонить в полицию.

Как выяснилось позже, 32-летний волынянин проездом в Киеве. Он не состоит на учете ни у психиатра, ни у нарколога. А причиной его поведения стало то, что на протяжении длительного времени ему не удается познакомиться с "порядочной женщиной" для создания семьи.

Мужчина считает, что государственные учреждения не изъявили желания помочь в решении его интимного вопроса.

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Вероятно, 32-летнему мужчине в ближайшее время не придется думать о построении семьи. Его будут судить за хулиганство. Если его вину докажут, то ему может грозить штраф до 34 тысяч гривен, пробационный надзор до 3 лет или даже ограничение свободы на те же 36 месяцев.

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Мы же напомним, что с 9 сентября украинцы имеют возможность заключать брак с помощью видеосвязи через Дию. По состоянию на 13 сентября, наши земляки успели подать более 416 тысяч заявлений на брак. В то же время следует понимать, что заявление на брак не тождественно бракосочетанию, ведь не все пары проходят процедуру от начала и до конца.