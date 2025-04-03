Наука говорит, что существует идеальное время для физических упражнений, если вы хотите прожить дольше
- Гуандунский институт в Китае подчеркивает важность выбора правильного времени для физических упражнений, чтобы продлить жизнь.
- Его исследование рекомендует тренироваться между определенными часами, при условии, если активность будет длиться не менее 30 минут ежедневно.
Гуандунский институт утверждает, что есть несколько видов упражнений, необходимых для более медленного старения, таких как силовые тренировки и упражнения на равновесие и гибкость. Но так же важно и время, которое вы выбираете для тренировок.
То есть, да, упражнения полезны почти в любое время, но выбор правильного может стать одним из ключей к тому, чтобы добавить несколько лет к вашей жизни. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Это лучшее время для занятий спортом, если вы заинтересованы в увеличении продолжительности жизни
Эксперты говорят, что вы должны выбирать время для тренировок в зависимости от ваших целей. Также следует учитывать время остальных видов деятельности в течение дня, чтобы остановиться на том часу, который лучше всего подходит именно для вас.
Согласно исследованию Гуандунского сердечно-сосудистого института в Китае, физические упражнения во второй половине дня могут принести гораздо больше пользы и способствовать увеличению продолжительности жизни.
В исследовании говорится, что упражнения между 11 утра и 5 вечера являются идеальными. Вместе с этим ученые рекомендуют не делать себе слишком строгий график, а миксовать его, то есть в некоторые дни можно заниматься ближе к 11 утра, а в другие – ближе к 5 вечера.
Важно учитывать, что заниматься физическими упражнениями стоит не менее 30 минут ежедневно, отводя 2 – 3 дня для силовых тренировок, и чередовать их с аэробными упражнениями, упражнениями на гибкость, равновесие и подвижность.
Вы также должны дополнить физические упражнения другими полезными привычками. Что здесь имеется в виду? Очень простые вещи – это достаточное количество сна, сбалансированное питание и активная социальная жизнь.
И не отбрасывайте другое время для тренировок, потому что есть преимущества и у утренней зарядки, и у вечерней. Единственное, чего не стоит делать – это заниматься слишком много, не заботясь о технике или слишком близко ко сну, поскольку это может иметь негативное влияние.
В общем – нужно заниматься регулярно, дисциплинированно и последовательно, чтобы получать от тренировок максимальную пользу, а также четко осознавать цели, которые вы хотите достичь.