Наука каже, що існує ідеальний час для фізичних вправ, якщо ви хочете прожити довше

Гуандунський інститут стверджує, що є кілька видів вправ, необхідних для повільнішого старіння, як-от силові тренування та вправи на рівновагу і гнучкість. Але так само важливий і час, який ви обираєте для тренувань.

Тобто, так, вправи корисні майже в будь-який час, але вибір правильного може стати одним із ключів до того, щоб додати кілька років до вашого життя. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Це найкращий час для занять спортом, якщо ви зацікавлені у збільшенні тривалості життя

Експерти кажуть, що ви повинні обирати час для тренувань залежно від ваших цілей. Також слід враховувати час решти видів діяльності впродовж дня, щоб зупинитися на тій годині, яка найкраще підходить саме для вас.

Згідно з дослідженням Гуандунського серцево-судинного інституту в Китаї, фізичні вправи в другій половині дня можуть принести набагато більше користі та сприяти збільшенню тривалості життя.

У дослідженні мовиться, що вправи між 11 ранку і 5 вечора є ідеальними. Разом із цим вчені рекомендують не робити собі занадто суворий графік, а міксувати його, тобто в деякі дні можна займатися ближче до 11 ранку, а в інші – ближче до 5 вечора.

О котрій годині слід займатися спортом, щоб жити довше / Фото stockking@freepik

Важливо враховувати, що займатися фізичними вправами варто щонайменше 30 хвилин щодня, відводячи 2 – 3 дні для силових тренувань, і чергувати їх з аеробними вправами, вправами на гнучкість, рівновагу і рухливість.

Ви також мали б доповнити фізичні вправи іншими корисними звичками. Що тут мається на увазі? Дуже прості речі – це достатня кількість сну, збалансоване харчування та активне соціальне життя.

І не відкидайте інший час для тренувань, бо є переваги й у ранкової зарядки, і у вечірньої. Єдине, чого не варто робити – це займатися занадто багато, не дбаючи про техніку або занадто близько до сну, оскільки це може мати негативний вплив.

Загалом – потрібно займатися регулярно, дисципліновано й послідовно, щоб здобувати від тренувань максимальну користь, а також чітко усвідомлювати цілі, яких ви хочете досягти.