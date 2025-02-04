Но что, если мы скажем, что получить желанные кубики пресса можно за считанные секунды. 24 Канал рассказывает о тренде, который буквально разорвал сеть. Попробуйте и вы!

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Как "накачать" кубики пресса за секунды

Нет-нет, мы не предложим вам чудодейственную таблетку или упражнение, которые гарантируют появление стального пресса. Но мы призываем за считанные секунды сделать ролик, который однозначно придется по душе вашим друзьям и знакомым.

Собственно, такие видео уже заполонили сеть. На них можно увидеть, как обычные мужчины за считанные секунды превращаются в настоящих Шварценеггеров. Результат однозначно впечатляет.

Стальной пресс появится за секунды: смотрите видео

А как сделать такое видео? Мы делимся пошаговой инструкцией, которой вы сможете воспользоваться, чтобы сделать и себе такой крутой ролик.

Как сделать видео: пошаговая инструкция

1. Нужно зайти на сайт PixVerse. Залогиньтесь. Это можно сделать с помощью аккаунта в Google.

Выберите пункт Muscle Surge среди других / Скриншот

2. Выберите пункт Muscle Surge. Собственно, с помощью этого инструмента мы сделаем эффектное видео с вашей фотографии.

3. Загружаем свое фото.

Важно также загрузить свое фото / Скриншот

4. Нажимаем кнопку Create. Сервис перейдет на вкладку с созданием видео с вашим фото.

Обратим внимание! Бесплатная версия имеет определенные ограничения. Поэтому будьте готовы к тому, что вы сможете сделать одно – два таких видео.

5. Когда видео будет готово, сервис позволит вам его просмотреть.

После создания, вы сможете посмотреть видео / Скриншот

6. Опционально вы можете также добавить озвучку к вашему видео и написать текст. В случайном меню можно выбрать один из предложенных голосов. Заметим, что с украинским сервис дружит так себе, но попробовать все же можно.

Выберите голос для озвучки / Скриншот

Собственно, мы попытались сделать два видео. Ровно столько нам позволила бесплатная версия. И поскольку мы не знали, что с украинским сервис не очень дружит, то озвучка второго ролика получилась несколько забавной. Мы уже молчим о том, что выбрали детский голос.

Обычный ролик со стальным прессом: смотрите видео

Мужчина с накачанным прессом и озвучкой: смотрите видео

А вот и Тренировка на пресс для тех, кому не хочется делать скручивания

Попробуйте и вы этот сервис, чтобы сделать эффектное и веселое видео. Гарантируем, когда вы опубликуете его в сети, насобираете немало лайков и комментариев от друзей и знакомых.