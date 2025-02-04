Але що, якщо ми скажемо, що отримати омріяні кубики преса можна за лічені секунди. 24 Канал розповідає про тренд, який буквально розірвав мережу. Спробуйте і ви!

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Як "накачати" кубики преса за секунди

Ні-ні, ми не запропонуємо вам чудодійну пігулку або вправу, які гарантують появу сталевого преса. Але ми закликаємо за лічені секунди зробити ролик, який однозначно припаде до душі вашим друзям і знайомим.

Власне, такі відео вже заполонили мережу. На них можна побачити, як звичайні чоловіки за лічені секунди перетворюються на справжнісіньких Шварценеггерів. Результат однозначно вражає.

Сталевий прес з'явиться за секунди: дивіться відео

А як зробити таке відео? Ми ділимось покроковою інструкцією, якою ви зможете скористатись, щоб зробити і собі такий крутий ролик.

Як зробити відео: покрокова інструкція

1. Потрібно зайти на сайт PixVerse. Залогіньтесь. Це можна зробити з допомогою акаунта у Google.

Оберіть пункт Muscle Surge серед інших / Скриншот

2. Оберіть пункт Muscle Surge. Власне, за допомогою цього інструмента ми зробимо ефектне відео з вашої світлини.

3. Завантажуємо своє фото.

Важливо також завантажити своє фото / Скриншот

4. Натискаємо кнопку Create. Сервіс перейде на вкладку зі створенням відео з вашим фото.

Звернімо увагу! Безплатна версія має певні обмеження. Тому будьте готові до того, що ви зможете зробити одне – два такі відео.

5. Коли відео буде готове, сервіс дозволить вам його переглянути.

Після створення, ви зможете глянути відео / Скриншот

6. Опціонально ви можете також додати озвучку до вашого відео та написати текст. У випадному меню можна обрати один з запропонованих голосів. Зауважимо, що з українською сервіс дружить так собі, але спробувати все ж таки можна.

Оберіть голос для озвучки / Скриншот

Власне, ми спробували зробити два відео. Рівно стільки нам дозволила безплатна версія. Й оскільки ми не знали, що з українською сервіс не дуже товаришує, то озвучка другого ролика вийшла дещо кумедною. Ми вже мовчимо про те, що обрали дитячий голос.

Звичайний ролик зі сталевим пресом: дивіться відео

Чоловік з накачаним пресом і озвучкою: дивіться відео

А ось і Тренування на прес для тих, кому не хочеться робити скручування

Спробуйте і ви цей сервіс, щоб зробити ефектне та веселе відео. Гарантуємо, коли ви опублікуєте його в мережі, назбираєте чимало лайків і коментарів від друзів і знайомих.