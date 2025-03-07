Кто быстрее влюбляется – мужчины или женщины: ученые все измерили и сделали неожиданные выводы

Мужчины могут казаться внешне очень устойчивыми к влюбленностям, но новое научное исследование показало, что не все так очевидно. Ученые измерили, кто быстрее влюбляется – мужчины или женщины.

И оказалось, что мужчины делают это почти вдвое быстрее, чем женщины. 24 Канал благодаря New York Post рассказывает подробнее, потому что это далеко не единственный интересный вывод исследователей.

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Ученые измерили разницу между романтическими чувствами мужчин и женщин

Ученые Австралийского национального университета опросили 808 молодых людей из 33 разных стран. Целью было выявить различия между полами, когда речь о романтических чувствах.

Результаты показали, что в среднем мужчинам нужно чуть более 4 недель, чтобы влюбиться по уши. А вот женщины двигаются гораздо медленнее.

Средний показатель развития любви у женщин – 1,92 месяца после начала романтических отношений.

после начала романтических отношений. У мужчин это 0,98 месяца. То есть мужчины влюбляются примерно на месяц раньше, чем женщины.

Исследователи обнаружили различия между полами в области романтических чувств / Фото freepik

Но это еще не все. Исследователи установили, что мужчины не только влюбляются гораздо быстрее, но и чаще. Хотя здесь уже не намного. Итак, опрошенные мужчины влюблялись в среднем 2,6 раза, а женщины – 2,3 раза.

Напомним, опрошенные – все молодые люди, от 18 до 25 лет. То есть средний участник исследования уже был влюблен несколько раз, несмотря на свой относительно молодой возраст. Итак, романтическая любовь является достаточно распространенным явлением. С пониманием того, что многие из тех людей, очевидно, будут влюбляться еще несколько раз в течение своей жизни.

Также исследование выявило еще один интересный нюанс. Мужчины влюбляются чаще и быстрее, но женщины чувствуют сильнее. То есть имеют более высокую интенсивность романтического чувства, более сильную привязанность, и чаще думают о любимом человеке, чем мужчины.