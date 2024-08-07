Военный исполнил танец Дэдпула под хит NSYNC "Bye Bye Bye Bye": сеть неистовствует

Наши защитники не только мужественно защищают Украину от российских захватчиков. Они еще и находят свободное время, чтобы поддерживать тренды. Один из них исполнил танец Дэдпула из его последнего фильма.

Так, днях в сети появился новый эффектный ролик. В нем можно увидеть, как наш военный с никнеймом POLOUA выполняет танец Дэдпула из фильма "Дэдпул и Росомаха". Тот самый, который персонаж Райана Рейнольдса исполнял под хит NSYNC "Bye Bye Bye Bye"!

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Сеть в восторге от танца

Ролик длится всего 30 секунд. Но этого более чем достаточно, чтобы насладиться тем, как наш военный мастерски танцует. К слову, если вы еще не видели новый фильм "Дэдпул и Росомаха", то рекомендуем это сделать, пока он еще есть на больших экранах.

Как наш военный исполнил танец Дэдпула: смотрите вирусное видео

Если вы не боитесь спойлеров, то можете глянуть и сам оригинальный танец. Но, как это, мы предупреждали. Чтобы потом вы не обижались на нас.

Танец Дэдпула под хит NSYNC "Bye Bye Bye Bye": смотрите видео

На момент написания новости ролик с нашим военным посмотрели 1,1 миллиона раз. Пользователи сети в восторге от увиденного. Они просто не могут остановиться, засыпая защитника комментариями. Вот лишь часть из них:

"Marvel UA в действии";

"Пожар";

"Вот он, украинский Мститель";

"Marvel Jesus";

"Боже, он же в полной амуниции! Это же капец, как тяжело, а он танцует!";

"Крутяк! Такие положительные эмоции";

"Лучшее, что я видела из танцев военных! Вы – невероятный, берегите себя!"

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Если и вам пришелся по душе этот ролик, немедленно же идите и задонатьте на проверенный сбор. Помните, что слишком маленьких донатов не бывает, и каждая гривна важна и приближает Украину к победе!