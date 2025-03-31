Каждый 5 взрослый зумер больше любит кубики пресса, чем здоровый сон: почему эта связь важна

Недавнее исследование показало, что каждый 5 представитель поколения зумеров предпочитает подтянутый живот, а не сон. В опросе приняли участие 1500 человек, регулярно занимающихся спортом.

И, да, 22% из них ценят подкачанный пресс больше, чем полноценный сон. 24 Канал со ссылкой на Daily Star

расскажет подробнее.

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Значительная часть молодежи признает, что подтянутый живот для них важнее сна

Что интересно, только 10% взрослых разделяют такое же мнение. А вот 21% представителей поколения зумеров и 23% миллениалов ставят занятия фитнесом выше полноценного сна в разрезе стремления к общему благополучию. Хотя только 31% подстраивают свой график сна под свои фитнес-цели.

Исследование провели по заказу компании Silentnight, которая в партнерстве с Myvitamins разработала план тренировок для сна, чтобы помочь фанатам фитнеса управлять своим распорядком дня. В компании убеждены, что без достаточного количества полноценного сна повседневная жизнь человека может серьезно пострадать. В частности, это касается концентрации внимания, настроения, уровня энергии и спортивных результатов.

Почему-то люди младших поколений часто жертвуют сном ради своих фитнес-целей / Коллаж 24 Канала фото freepik

Доктор Холли Миллинг отмечает, что забота о своем сне никак не помешает вам достичь ваших фитнес-целей. Наоборот – поможет достигать их более эффективно. Ведь сон является мощным инструментом производительности, и нам не нужно выбирать между ним и прессом. Качественный и стабильный сон действительно повышает производительность, улучшает мотивацию и сосредоточенность.

По опросу, среди тех, кто изменил свой график сна, чтобы приспособить его к занятиям фитнесом, 87% считают, что новый режим помог повысить производительность и восстановиться.

Миллениалы с показателем в 30% опрошенных больше всего противостоят соблюдению последовательного графика сна. Но среди зумеров все больше людей начинают осознавать ценность режима и восстановления.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.