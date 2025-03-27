Для того, чтобы этого избежать, предлагаем вам познакомиться с одним скандинавским трюком. 24 Канал описывает его благодаря GQ.
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Что такое скандинавский метод сна и как он работает
Этого метода придерживаются жители стран Скандинавии, чтобы гораздо лучше высыпаться и избегать бессонницы. И это, вероятно, одна из причин, почему эти страны считают самыми счастливыми в мире.
Метод содержит несколько простых в выполнении действий, которые помогают улучшить качество сна. Вот о чем речь:
Скандинавский метод сна – что это и какие имеет преимущества / Фото gstockstudio@vecteezy
- Спите на отдельных матрасах, если вы в отношениях и живете вместе. Именно не в отдельных кроватях, а на двух матрасах, которые могут стоять и рядом – но это не должен быть общий матрас. Каждый матрас должен соответствовать конкретным потребностям каждого человека, чтобы они могли спать гораздо комфортнее, без необходимости спать отдельно. Кроме того, это позволяет каждому человеку регулировать температуру, используя меньше или больше одеял по необходимости, а движение одного не так сильно влияет на другого.
- Проветривайте постельное белье на открытом воздухе. То есть стоит выносить одеяла, простыни и подушки на улицу на несколько часов раз в неделю. Или в прохладное проветриваемое помещение. Это поможет удалить влагу, запахи и бактерии, а также сделает вашу постель снова свежей.
- Открывайте окна. Этот шаг, который кажется простым, но имеет много преимуществ. Открытые окна в комнате, где вы спите, запускают туда свежий воздух, делают более прохладную температуру, когда вы ложитесь спать, что является одним из элементов, которые помогают вам спать лучше и качественнее. Не обязательно спать с открытыми окнами, но стоит открывать их на несколько часов днем и давать воздуху поциркулировать.
- Сделайте перерыв для прогулки. То, что вы делаете в течение дня, также может повлиять на качество вашего ночного сна, поэтому скандинавский метод рекомендует делать перерывы, даже если это всего 20 минут, когда вы можете выйти на улицу и немного подвигаться. А еще и советует пить кофе во время прогулки.