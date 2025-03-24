Бег, неважно, на улице или на беговой дорожке, является прекрасной формой физических упражнений, которая имеет свои преимущества для физического и психического здоровья. А как насчет вреда? 24 Канал благодаря GQ расскажет, что по этому поводу говорит наука.

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Вреден ли бег для коленей

Итак, бег повышает выносливость, снижает риск преимущественно сердечных заболеваний, укрепляет кости, увеличивает силу ног и способствует сжиганию калорий. А еще бег позволяет снизить уровень стресса, то есть вы даже можете лучше спать ночью и медленнее стареть.

А однако, как и со всеми видами физических упражнений, если вы делаете их неправильно, то можете получить травму, почувствовать боль и другие проблемы, которые могут стать хроническими. Но это не значит, что вы разрушите свои колени. Более того, наука указывает на обратное.

Несколько исследований даже показали, что регулярный бег укрепляет суставы и защищает от развития остеоартрита. А еще бег может улучшить работу мышц вокруг суставов и стимулировать организм вырабатывать больше синовиальной жидкости, которая смазывает суставы.

То есть все эти разговоры в интернете о том, что бег может негативно повлиять на ваши колени, являются мифом, а научные данные свидетельствуют об обратном. Конечно, если вы бегаете правильно. И если вы чувствуете боль во время бега, нельзя игнорировать его – надо потратить время, чтобы понять причину и как ее устранить.

Бег является прекрасной формой физических упражнений, но может ли он нанести вред коленям? / Фото senivpetro@freepik

Иногда это может быть проблема недостаточной силы в определенных мышцах, иногда травма, о которой вы не позаботились. Раннее устранение боли может помочь предотвратить дальнейшие травмы и сложное восстановление в будущем.

Итак, как защитить колени во время бега и избежать травм: