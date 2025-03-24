Бег, неважно, на улице или на беговой дорожке, является прекрасной формой физических упражнений, которая имеет свои преимущества для физического и психического здоровья. А как насчет вреда? 24 Канал благодаря GQ расскажет, что по этому поводу говорит наука.
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Вреден ли бег для коленей
Итак, бег повышает выносливость, снижает риск преимущественно сердечных заболеваний, укрепляет кости, увеличивает силу ног и способствует сжиганию калорий. А еще бег позволяет снизить уровень стресса, то есть вы даже можете лучше спать ночью и медленнее стареть.
А однако, как и со всеми видами физических упражнений, если вы делаете их неправильно, то можете получить травму, почувствовать боль и другие проблемы, которые могут стать хроническими. Но это не значит, что вы разрушите свои колени. Более того, наука указывает на обратное.
Несколько исследований даже показали, что регулярный бег укрепляет суставы и защищает от развития остеоартрита. А еще бег может улучшить работу мышц вокруг суставов и стимулировать организм вырабатывать больше синовиальной жидкости, которая смазывает суставы.
То есть все эти разговоры в интернете о том, что бег может негативно повлиять на ваши колени, являются мифом, а научные данные свидетельствуют об обратном. Конечно, если вы бегаете правильно. И если вы чувствуете боль во время бега, нельзя игнорировать его – надо потратить время, чтобы понять причину и как ее устранить.
Бег является прекрасной формой физических упражнений, но может ли он нанести вред коленям? / Фото senivpetro@freepik
Иногда это может быть проблема недостаточной силы в определенных мышцах, иногда травма, о которой вы не позаботились. Раннее устранение боли может помочь предотвратить дальнейшие травмы и сложное восстановление в будущем.
Итак, как защитить колени во время бега и избежать травм:
- Разогревайтесь перед началом. Разминка снимет напряжение, накапливающееся в мышцах, и подготовит их к физической активности. Она должна длиться от 5 до 10 минут.
- Растяжка после бега. Это хороший способ охлаждения, а также помогает расслабить мышцы после тренировки и способствует восстановлению. Растянуть следует все мышцы, которые вы использовали.
- Бегайте в правильной обуви. Она предоставляет стопам и лодыжкам необходимую поддержку и может защитить колени.
- Не забывайте о силовых тренировках. Стоит чередовать беговые тренировки с силовыми, поскольку это предотвращает слабость в определенных частях тела и поддерживает мышцы в лучшем состоянии.
- Сочетайте различные формы кардио. Не стоит бегать каждый день, особенно если вы склонны к травмам. Перерывы позволят вашим коленям не так сильно напрягаться.
- Правильно увлажняйте организм. Гидратация необходима, чтобы помочь вашим мышцам оставаться в хорошем состоянии.
- Отдыхайте. Это не подлежит обсуждению, вы должны давать телу и мышцам возможность восстановиться и избежать усталости, которая может привести к дальнейшим травмам.