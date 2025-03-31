Кожен 5 дорослий зумер більше любить кубики преса, ніж здоровий сон: чому цей зв'язок важливий

Нещодавнє дослідження показало, що кожен 5 представник покоління зумерів надає перевагу підтягнутому животу, а не сну. В опитуванні взяли участь 1500 людей, що регулярно займаються спортом.

І, так, аж 22% з них цінують підкачаний прес більше, ніж повноцінний сон. 24 Канал із посиланням на Daily Star

розповість докладніше.

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Значна частина молоді визнає, що підтягнутий живіт для них важливіший за сон

Що цікаво, лише 10% дорослих поділяють таку ж думку. А от 21% представників покоління зумерів і 23% міленіалів ставлять заняття фітнесом вище за повноцінний сон у розрізі прагнення до загального благополуччя. Хоча лише 31% підлаштовують свій графік сну під свої фітнес-цілі.

Дослідження провели на замовлення компанії Silentnight, яка у партнерстві з Myvitamins розробила план тренувань для сну, щоб допомогти фанатам фітнесу керувати своїм розпорядком дня. У компанії переконані, що без достатньої кількості повноцінного сну повсякденне життя людини може серйозно постраждати. Зокрема, це стосується концентрації уваги, настрою, рівня енергії та спортивних результатів.

Чомусь люди молодших поколінь часто жертвують сном заради своїх фітнес-цілей / Колаж 24 Каналу фото freepik

Докторка Голлі Міллінг наголошує, що турбота про свій сон ніяк не завадить вам досягти ваших фітнес-цілей. Навпаки – допоможе досягти їх більш ефективно. Адже сон є потужним інструментом продуктивності, і нам не потрібно обирати між ним і пресом. Якісний і стабільний сон дійсно підвищує продуктивність, покращує мотивацію та зосередженість.

За опитуванням, серед тих, хто змінив свій графік сну, щоб пристосувати його до занять фітнесом, 87% вважають, що новий режим допоміг підвищити продуктивність і відновитися.

Міленіали з показником у 30% опитаних найбільше протистоять дотриманню послідовного графіка сну. Але серед зумерів усе більше людей починають усвідомлювати цінність режиму і відновлення.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.