Если вы не придерживаетесь правильных привычек относительно зубов, не поможет даже профессиональное отбеливание. Поэтому об этих привычках и расскажем сегодня на 24 Канале благодаря GQ.

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Важно знать эти причины желтения зубов и исправлять ошибки в привычках

Стоматолог Кит Брейси рассказал о причинах желтения зубов, а следовательно и тусклости наших улыбок. А также и дал советы, как убрать эти негативные факторы. И не волнуйтесь, пить кофе и красное вино можно. Итак, вот почему ваши зубы желтеют:

Вы не пользуетесь зубной нитью или не чистите зубы сразу после еды. Шоколад, кофе, красное вино, кола и так далее, конечно, могут окрашивать зубы, но отказываться от любимых продуктов необязательно. Ваша задача заключается в том, чтобы минимизировать риски, то есть чистить зубы непосредственно после еды и регулярно удалять зубной камень.

Шоколад, кофе, красное вино, кола и так далее, конечно, могут окрашивать зубы, но отказываться от любимых продуктов необязательно. Ваша задача заключается в том, чтобы минимизировать риски, то есть чистить зубы непосредственно после еды и регулярно удалять зубной камень. Вы не чистите зубы правильно. Зубная щетка и зубная нить важны, но часто их используют неправильно. Очень важно чистить зубы часто, то есть дважды – трижды в день, и не менее 2 минуты каждый раз по всей полости рта. Зубную нить важнее всего применить перед сном, чтобы пища не застревала между зубами на 8 часов и более, потому что это как раз и способствует накоплению зубного налета.

Нужно иметь правильные привычки относительно зубов, и проблема пожелтения не будет преследовать вас / Коллаж 24 Канала фото freepik