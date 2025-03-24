"Меня тошнит": женщина разоблачила измену мужа с помощью одного бытового устройства

Узнать об измене партнера – невероятно болезненный опыт. Когда есть неопровержимые доказательства, может показаться, что доверие разрушено безвозвратно.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что узнала о неверности мужа. Произошло это после того, как она подслушала его разговор с другой женщиной через радионяню, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Стоит внимания Эта привычка чаще всего приводит к разрыву отношений, говорит эксперт, и вот как от нее избавиться

Что она услышала в радионяне?

Мать часто забирает своего 15-месячного сына к своей матери, когда ее муж надолго задерживается на работе. На этот раз она нечаянно оставила одну из радионянь включенной, в их доме перед тем, как уйти.

Ухаживая за ребенком, пользовательница социальных сетей случайно подслушала телефонный разговор своего мужа. В своей заметке на Reddit она рассказала, что слышала, как он сказал: "Я люблю тебя, крошка", после чего женщина ответила ему теми же словами.

Я также слышала, как он сказал, что завтра у него выходной, но он не прислал мне свой график, поэтому я не знала,

– заметила мама.

Вскоре она поняла, что у пары уже несколько месяцев был роман.

Мужчина признался, но любовницу не бросил

После того, как его поймали на горячем, мужчина признался. В то же время он уверял, что разорвал отношения с любовницей. Но женщина не могла его видеть. Она написала:

"Я спросила, хочет ли он еще поработать над этим, он ответил: "Я здесь сам, верен тебе, почему ты не можешь смириться с этим".

Мужчина водил любовницу в их дом / Фото freepik

Весь сюр заключался в том, что мужчина водил любовницу в их дом. И плотскими утехами они занимались в спальне, на кровати. Доверие разрушено, и никакие советы здесь не помогут.

Шокирована и возмущена этим откровением, женщина продолжала наблюдать за мужем через радионяню, не в состоянии поверить, что он действительно прекратил свою интрижку.

Позже ее подозрения подтвердились, когда она заметила, что во время их разговора он казался рассеянным. В конце концов, ей надоело, и она призналась, что держит сына подальше от него, и съехала.

Меня тошнит от того, что я еду туда, нахожусь рядом с ним и делаю вид, что все в порядке, пока не найду адвоката, но меня тошнит от мысли, что она снова в моем доме (да, она была в моем доме, в моей постели),

– написала разочарованная пользовательница.

В комментариях пользователи социальных сетей дали ей такой же совет.

Один человек написал: "Я бы, честно говоря, начала приглашать туда твою маму. Пусть ему будет чертовски неудобно".

"Он, наверняка, сказал ей, что вы разошлись, поэтому больше не приходить к вам домой – это будет тревожным сигналом. Время сначала стать матерью и защитить своего ребенка ради его будущего", – написал другой человек.

"Выключите режим жены и сделайте все возможное, чтобы обеспечить будущее своего ребенка".

Смотрите также Большинство одиноких делают эти ошибки на первом свидании, даже не осознавая этого

В конце концов, не так уж и плохо, что женщина оставила включенной радионяню. С ее помощью она вывела предателя на чистую воду и может начать строить новую жизнь.