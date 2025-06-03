І таких людей багато, ви не самотні. Більшість вправ виконують на підлозі – планки, скручування, присідання. А проте – є альтернатива. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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3 вправи з гирями, які зроблять ваш прес сталевим

Мовиться про вправи, які виконують стоячи. І вони не тільки додадуть вашому тренуванню різноманітності, доповнивши ті вправи, які ви вже виконуєте, а й поліпшать ваші результати.

Тобто не треба замінювати одні вправи іншими, бо всі вони важливі й мають різні цілі. А треба створити насичену програму, за допомогою якої ви повноцінно опрацюєте всі м'язові групи.

А тепер увага: персональні тренери радять додати до вашого тренування вправи на м'язи кора з гирями. Гирі дозволяють виконувати динамічні рухи з більшим діапазоном, темпом і кардіо.

Більшість вправ виконують на підлозі, але є альтернатива – стоячи та з гирями / Фото freepik

Експерт із фітнесу Кемерон Ахаус у соціальних мережах написав про свої 3 улюблені вправи з гирями. Він переконаний – щоб досягти результатів, рано чи пізно вам доведеться вивчити їх. І це не буде проблемою – навпаки, ви будете в захваті від них.

Перша вправа – "рубання дров з коліном на підлозі" . Вона імітує цей рух, звідки й назва. І вона тренує переважно косі м'язи й м'язи, що захищають хребет.

. Вона імітує цей рух, звідки й назва. І вона тренує переважно косі м'язи й м'язи, що захищають хребет. Друга – "подорож навколо світу з гирями" . З нею вам доводиться утримувати вагу і пряму поставу. Тож кор буде в напрузі постійно, майже як під час планки. Вправа дуже корисна для плечей, рук і зап'ясть.

. З нею вам доводиться утримувати вагу і пряму поставу. Тож кор буде в напрузі постійно, майже як під час планки. Вправа дуже корисна для плечей, рук і зап'ясть. І третя – "гало зі стегнами". Ця вправа схожа на попередню, але тут ви постійно тримаєте гирю двома руками та пропускаєте її над головою. Це вимагає постійного напруження м'язів тулуба та утримування рівноваги.

Три улюблені вправи тренера з гирями: дивіться відео cameronahouse

Якщо ви не звертали уваги раніше на ці вправи, зверніть зараз – і ваші регулярні тренування та фізична форма будуть вам вдячні.