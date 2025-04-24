Адже це дуже круто – використовувати ШІ, щоб зробити своє життя кращим і простішим. 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness розповість, як це можна робити у сфері здоров'я.
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Як можна застосувати ШІ у сфері здоров'я та велнесу
- З'ясувати проблему зі здоров'ям. Доктор Google поступається доктору ChatGPT. Люди вводять симптоми та запитують умовний ChatGPT про потенційні причини. Наприклад, якщо ви відчули біль у сідничних м'язах, але не розумієте, чи це перенапруження м'язів, чи проблема з сухожиллям – можете розповісти ШІ, де у вас болить, на що схожий біль і що його спричинило. Чи варто покладатися на ChatGPT для діагностики? Звісно, ні, але він може допомогти вам усунути незначні проблеми та зрозуміти, коли потрібно звернутися до лікаря.
- Пояснити результати медичних аналізів. Тут простіше – ШІ дійсно може пояснити результати медичних аналізів, які ви маєте на руках, зрозумілою мовою. Наприклад, ви маєте ЕКГ, але кардіолог лише побіжно пояснив результати – тоді можна прогнати їх через ШІ, щоб отримати набагато більше деталей.
Це дуже круто – використовувати ШІ, щоб зробити своє життя кращим і простішим / Фото freepik
- Складати плани тренувань. ШІ може скласти вам план тренувань і на кілька місяців, просто скажіть йому про свій вік, цілі, скільки часу у вас є, і яке обладнання ви маєте. Особистий тренер також займається таким плануванням, але ви можете застосувати ChatGPT, щоб скласти тренування на ходу – наприклад, якщо ви подорожуєте, і ваш тренер чи звичне обладнання недоступні.
- Розраховувати макроси. Макрос – це скорочення від "макроелементи", тобто основні компоненти їжі (білки, жири, вуглеводи). Наприклад, це оцінка макросів для домашньої їжі. Можна просто сфотографувати рецепт і попросити ChatGPT підрахувати кількість макросів для порції. Вона не буде надто точною, але ви побачите приблизний результат, і цього достатньо. Так само ШІ може допомогти у визначенні страв у ресторані, щоб вони відповідали вашим макросам. Приклад запиту у такому випадку: "Ось мої залишки макросів на сьогодні: .... Що на цю кількість я можу замовити в такому-то ресторані?"