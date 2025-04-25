У спортзалі можна побачити тих, хто стоїть у планці упродовж десятків секунд, а є й ті, хто робить це упродовж десятків хвилин. 24 Канал з посиланням на Men's Health розповідає, скільки часу потрібно приділяти цій вправі, щоб отримати максимум користі для себе.

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Скільки потрібно стояти у планці

Час, коли ваше тіло напружене, – чудовий для росту м'язів. Утім, усе, що перевищує 2 хвилини, в кращому випадку не має сенсу, а в гіршому – шкідливе.

Кевін Карр, співзасновник Movement As Medicine, розповів, скільки часу потрібно стояти у планці. Він також поділився іншими порадами, які допоможуть витиснути максимум користі та результату від цієї вправи.

﻿За словами Карра, незалежно від того, чи ви новачок, який хоче розвинути силу м'язів преса, чи хочете набрати вагу, вправа може допомогти створити внутрішньочеревний тиск і розвинути ізометричну силу проти розтягування в косих і прямих м'язах живота.

(Це – 24 Канал) чудовий інструмент для розвитку сили переднього відділу м'язів і здатності статично контролювати хребет, грудну клітку і таз у сагітальній площині,

– наголошує він.

Що ж стосується часу, то він рекомендує планці приділяти одну хвилину.

Це тому, що чим довше ви в ній перебуваєте, тим більше страждає ваша форма. Це може призвести до болю в попереку, не кажучи вже про те, що планка не є функціональною вправою, оскільки ви не робите її в повсякденному житті, пояснює він. Після 60 секунд "ви починаєте досягати точки зменшення віддачі, і, ймовірно, краще почати переходити до вправ, які є багатоплановими або більш динамічними".

Порада експерта! Спробуйте для початку утримувати планку 20 – 30 секунд. І поступово нарощуйте час до 60 секунд. Важливо пам'ятати, що тіло має бути напруженим під час виконання цієї вправи.

Достатньо приділяти планці одну хвилину / Фото freepik

Як отримати максимальну віддачу від планки

﻿Перш ніж переходити до варіацій планки або до складніших основних рухів, ви повинні переконатися, що ви дійсно виконуєте правильну планку. Існує величезна різниця між вільним, бездумним виконанням планки і сильним, стабільним виконанням планки з великою залученістю, наголошує Карр.

Коли ви зосередитеся на правильному налаштуванні та активному залученні м'язів живота в передній планці, ви побачите, що отримаєте набагато більше задоволення від вправи і не зможете утримувати її так довго,

– каже він.

Часто в розслабленій передній планці ви просто зависаєте у верхній частині планки з поганим вирівнюванням хребта через пасивне напруження хребта, замість того, щоб активно використовувати м'язи живота для стабілізації положення.

Як виконувати планку

Ляжте на землю і розташуйте лікті прямо під плечима, ноги витягнуті. Перенесіть вагу на лікті та пальці ніг.

Стисніть сідниці і прес, щоб створити напругу всього тіла. Подумайте про те, щоб втягнути пупок у хребет.

Напружте поперек, сідниці та ромбоподібні м'язи. Спина повинна утворювати пряму лінію; не дозволяйте тазу опускатися вниз, а сідницям – підійматись вгору.

Погляд спрямований вниз, що утримує шию в нейтральному положенні.

Зберігайте напругу доти, доки тримаєте планку. Якщо ви втрачаєте напругу до закінчення часу, припиніть утримання.

Зосередьтеся на покращенні якості та інтенсивності виконання планки, а не на спробах утримати її якомога довше.

(Ви – 24 Канал) повинні думати про активне залучення передньої частини живота, сідниць і привідних м'язів, а також про активне дихання, щоб максимізувати ефективність вправи,

– додає він.

Після того, як ви дійсно добре засвоїли планку, ви можете подумати про те, щоб вирівняти її за допомогою прогресії.

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Не варто недооцінювати планку. Ця вправа може принести вам чимало користі, якщо виконувати її правильно. І саме цього ви повинні прагнути.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.