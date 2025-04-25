В спортзале можно увидеть тех, кто стоит в планке в течение десятков секунд, а есть и те, кто делает это в течение десятков минут. 24 Канал со ссылкой на Men's Health рассказывает, сколько времени нужно уделять этому упражнению, чтобы получить максимум пользы для себя.

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Сколько нужно стоять в планке

Время, когда ваше тело напряжено, – замечательное для роста мышц. Впрочем, все, что превышает 2 минуты, в лучшем случае не имеет смысла, а в худшем – вредно.

Кевин Карр, соучредитель Movement As Medicine, рассказал, сколько времени нужно стоять в планке. Он также поделился другими советами, которые помогут выжать максимум пользы и результата от этого упражнения.

По словам Карра, независимо от того, ли вы новичок, который хочет развить силу мышц пресса, или хотите набрать вес, упражнение может помочь создать внутрибрюшное давление и развить изометрическую силу против растяжения в косых и прямых мышцах живота.

(Это – 24 Канал) замечательный инструмент для развития силы переднего отдела мышц и способности статически контролировать позвоночник, грудную клетку и таз в сагиттальной плоскости,

– отмечает он.

Что же касается времени, то он рекомендует планке уделять одну минуту.

Это потому, что чем дольше вы в ней находитесь, тем больше страдает ваша форма. Это может привести к боли в пояснице, не говоря уже о том, что планка не является функциональным упражнением, поскольку вы не делаете ее в повседневной жизни, объясняет он. После 60 секунд "вы начинаете достигать точки уменьшения отдачи, и, вероятно, лучше начать переходить к упражнениям, которые являются многоплановыми или более динамичными".

Совет эксперта! Попробуйте для начала удерживать планку 20 – 30 секунд. И постепенно наращивайте время до 60 секунд. Важно помнить, что тело должно быть напряженным во время выполнения этого упражнения.

Достаточно уделять планке одну минуту / Фото freepik

Как получить максимальную отдачу от планки

Прежде чем переходить к вариациям планки или к более сложным основным движениям, вы должны убедиться, что вы действительно выполняете правильную планку. Существует огромная разница между свободным, бездумным выполнением планки и сильным, стабильным выполнением планки с большой вовлеченностью, подчеркивает Карр.

Когда вы сосредоточитесь на правильной настройке и активном привлечении мышц живота в передней планке, вы увидите, что получите гораздо больше удовольствия от упражнения и не сможете удерживать его так долго,

– говорит он.

Часто в расслабленной передней планке вы просто зависаете в верхней части планки с плохим выравниванием позвоночника из-за пассивного напряжения позвоночника, вместо того, чтобы активно использовать мышцы живота для стабилизации положения.

Как выполнять планку

Лягте на землю и расположите локти прямо под плечами, ноги вытянуты. Перенесите вес на локти и пальцы ног.

Сожмите ягодицы и пресс, чтобы создать напряжение всего тела. Подумайте о том, чтобы втянуть пупок в позвоночник.

Напрягите поясницу, ягодицы и ромбовидные мышцы. Спина должна образовывать прямую линию; не позволяйте тазу опускаться вниз, а ягодицам – подниматься вверх.

Взгляд направлен вниз, что удерживает шею в нейтральном положении.

Сохраняйте напряжение до тех пор, пока держите планку. Если вы теряете напряжение до истечения времени, прекратите удержание.

Сосредоточьтесь на улучшении качества и интенсивности выполнения планки, а не на попытках удержать ее как можно дольше.

(Вы – 24 Канал) должны думать об активном привлечении передней части живота, ягодиц и приводящих мышц, а также об активном дыхании, чтобы максимизировать эффективность упражнения,

– добавляет он.

После того, как вы действительно хорошо усвоили планку, вы можете подумать о том, чтобы выровнять ее с помощью прогрессии.

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Не стоит недооценивать планку. Это упражнение может принести вам немало пользы, если выполнять его правильно. И именно к этому вы должны стремиться.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.