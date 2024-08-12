Гаряча співачка у бікіні побоялась "поліції Інстаграму" через свій відвертий образ

Знайомтесь, перед нами Джейделін. Вона себе називає співачкою у бікіні. І, ясна річ, що саме в цьому елементі гардероба можна побачити її значно частіше.

Так, днями вона виклала дуже спекотне фото. На ньому Джейделін позує у купальнику, але дещо затісному. Так, бра на ній ледве приховує пишний бюст красуні.

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Джейделін хизується пишними формами

Сподіваюся, поліція Інстаграму не прийде за мною через це,

– написала вона іронічно.

Джейделін знялась у тісному купальнику / Фото з інстаграму Джейделін

Джейделін своїми розкішними формами може не вгодити модераторам Інстаграму. Але ми знаємо, кому вона точно вгодила. Її підписники у захваті від красуні. Вони буквально засипали її як лайками, так і коментарями:

"Надто гаряче";

"Ха-ха, я вже уявив тебе у наручниках";

"Поліція Інстаграму завжди ховається";

"Вау, просто фантастична";

"Мамо, ти під арештом";

"Така сексуальна";

"У тебе приголомшливий зовнішній вигляд";

"Гаряча, сексуальна, чарівна красуня";

"Я закоханий у тебе";

"Дуже мила".

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Прихильники Джейделін у захваті від неї. Нам теж подобається те, що співачка публікує у своєму інстаграмі. Якщо ви хочете бачити її свіжі публікації одними з перших, то гайда підписуватись на неї!