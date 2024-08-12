Гаряча співачка у бікіні побоялась "поліції Інстаграму" через свій відвертий образ
Джерело:інстаграм Джейделін
Знайомтесь, перед нами Джейделін. Вона себе називає співачкою у бікіні. І, ясна річ, що саме в цьому елементі гардероба можна побачити її значно частіше.
Так, днями вона виклала дуже спекотне фото. На ньому Джейделін позує у купальнику, але дещо затісному. Так, бра на ній ледве приховує пишний бюст красуні.
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Джейделін хизується пишними формами
Сподіваюся, поліція Інстаграму не прийде за мною через це,
– написала вона іронічно.
Джейделін знялась у тісному купальнику / Фото з інстаграму Джейделін
Джейделін своїми розкішними формами може не вгодити модераторам Інстаграму. Але ми знаємо, кому вона точно вгодила. Її підписники у захваті від красуні. Вони буквально засипали її як лайками, так і коментарями:
- "Надто гаряче";
- "Ха-ха, я вже уявив тебе у наручниках";
- "Поліція Інстаграму завжди ховається";
- "Вау, просто фантастична";
- "Мамо, ти під арештом";
- "Така сексуальна";
- "У тебе приголомшливий зовнішній вигляд";
- "Гаряча, сексуальна, чарівна красуня";
- "Я закоханий у тебе";
- "Дуже мила".
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Прихильники Джейделін у захваті від неї. Нам теж подобається те, що співачка публікує у своєму інстаграмі. Якщо ви хочете бачити її свіжі публікації одними з перших, то гайда підписуватись на неї!