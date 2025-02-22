Як Стів Джобс принизив Білла Гейтса і чому той потім урятував Apple від банкрутства

Історія стосунків Стіва Джобса і Білла Гейтса непроста. Бували й такі випадки, коли здавалося, що чоловіки зневажають одне одного. Наприклад, якось Джобс запросив Гейтса до себе в офіс і навмисне змусив чекати цілу годину.

Але, за іронією долі, через роки вже Гейтс посміявся – коли врятував Apple від банкрутства та змусив Джобса публічно подякувати за це. Як це було – докладніше розповідає 24 Канал із посиланням на Luxurylaunches.

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Стів Джобс і Білл Гейтс: історія стосунків від ворогування до дружби

Восени 1986 року в офісі NeXT Computer розгорнулася сцена, яка чудово показала суперництво між Стівом Джобсом і Біллом Гейтсом. Гейтс зі своєю Microsoft вже був висхідною зіркою у світі технологій, та вчасно прибув на заплановану зустріч із Джобсом. Що сталося далі – описує стаття Forbes 2012 року "Нерозказані історії про Стіва Джобса від друзів та колег".

Історія промовиста про складну динаміку стосунків між двома найвпливовішими технологічними титанами. Ренді Адамс, тодішній інженер-програміст у NeXT, згадував, що бачив, як Джобс "сидів у своєму кубі, нічим не зайнятий", але не встав і не покликав Гейтса. Ба більше, змусив того чекати цілу годину.

Інцидент міг би здатися дріб'язковим для стороннього спостерігача, але насправді він був характерним для складних стосунків між Джобсом і Ґейтсом. Їхнє суперництво розпочалося за багато років до того, коли Microsoft почала розробляти програмне забезпечення для першого комп'ютера Macintosh.

Стів Джобс відчув себе зрадженим, коли Microsoft випустила Windows, бо вважав це за копіювання графічного інтерфейсу користувача Apple. Згодом Джобс часто критикував продукти Microsoft за брак креативності та стилю. Гейтс зі свого боку вважав, що з Джобсом важко працювати, хоча завжди визнавав винятковий талант свого суперника.

На початку своїх кар'єр Джобс і Гейтс ворогували, але згодом доля все перевернула / Скриншот із "60 Minutes"

Що робить цю історію особливо гострою, це те, наскільки драматично їхні стосунки розвивалися далі. Переломний момент настав у 1997, коли Apple опинилася на межі банкрутства. Це змусило Джобса звернутися до Гейтса по допомогу.

І що ж сталося? Microsoft інвестувала в Apple 150 мільйонів доларів і взяла на себе зобов'язання розробити Office для Mac, у такий спосіб допомагаючи врятувати компанію Джобса. На конференції Macworld 1997 року, хоч там Гейтс не був особисто, а через супутник, Джобс публічно подякував Біллу. Цей рідкісний жест був увічнений на обкладинці журналу Time.

Далі їхні стосунки продовжували теплішати. Під час спільного виступу на конференції D5 у 2007 обидва чоловіки зі взаємною повагою говорили один про одного. Джобс визнав, що Apple не потрібно було перемагати Microsoft, щоб досягти успіху.

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В останні роки життя Джобса Гейтс неодноразово відвідував його, і їхні розмови виходили далеко за межі технологій, охоплюючи сім'ю, дітей і саме життя. В емоційному інтерв'ю для "60 Minutes" після смерті Джобса Гейтс розповів про їхній спільний шлях:

Ми з ним, у певному сенсі, виросли разом. Ми були в межах року одного віку, і ми були наївно оптимістичними та побудували великі компанії.

Інцидент з очікуванням 1986 року тепер слугує нагадуванням про те, як далеко пройшли обидва чоловіки – від молодих конкурентів до зрілих лідерів, які знайшли повагу і навіть дружбу у свої пізні роки.