Не обов'язково ставати душею компанії, але викликати довіру та симпатію в будь-якому оточенні, гадаємо, хотіли б усі – навіть інтроверти. 24 Канал завдяки GQ напише про кілька прийомів, які допоможуть вам стати більш товариським.

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Що робити, щоб люди хотіли з вами спілкуватися у будь-якій компанії?

"Ласкаво прошу" на обличчі. Людина в середньому за 0,1 секунди інтерпретує вираз обличчя іншої людини та реагує на нього. Тобто вираз обличчя завжди швидший, а іноді навіть ефективніший за слова. Розслабте очі, щоб у них була як легка усмішка, а куточки рота підійміть угору. З цим виразом ви справлятимете враження людини, з якою можна приємно проводити час навіть без слів. Комунікабельні люди завжди зберігають мікроусмішку. У будь-якому товаристві вона показуватиме, що з вами можна розмовляти.

Людина в середньому за 0,1 секунди інтерпретує вираз обличчя іншої людини та реагує на нього. Тобто вираз обличчя завжди швидший, а іноді навіть ефективніший за слова. Розслабте очі, щоб у них була як легка усмішка, а куточки рота підійміть угору. З цим виразом ви справлятимете враження людини, з якою можна приємно проводити час навіть без слів. Комунікабельні люди завжди зберігають мікроусмішку. У будь-якому товаристві вона показуватиме, що з вами можна розмовляти. Готовність слухати. Люди відчувають емоційний зв'язок з тими, хто їх уважно слухає. Але справжня емпатія не в бурхливій реакції. Під час розмови злегка кивайте головою, давайте короткий відгук ("О, справді?", "Так, таке трапляється" тощо), щоб співрозмовник продовжував розповідь. Також оперуйте поглядом, але не дивіться людині в очі, а десь між бровами або на ніс. Зауважте, якщо ви інтроверт, не обов'язково вести розмову – достатньо дати зрозуміти, що вам цікаво.

Викликати довіру та симпатію в будь-якому оточенні хотіли б усі, і геть не складно цього досягти / Фото gpointstudio@freepik

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