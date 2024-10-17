Інтерес як до речей преміумкласу та і до предметів першої потреби зараз надзвичайно високий, пише Man of Many. Але тенденція на базовий одяг продовжує зростати, особливо в царині офісної моди.
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Еволюція офісного одягу і її вплив на чоловічу моду
Якщо поглянути на роль офісного одягу в чоловічій моді в постпандемічному світі, то характерні риси еволюції очевидні. Пройдіться будь-яким мегаполісом, і ви побачите, що корпоративний натовп змінився. Революція проти костюмів і краваток рухається швидко.
Ця зміна корпоративних норм відбивається на світі моди загалом, каже Олі Арнольд, директор зі стилю MR PORTER.
Це, очевидно, пов'язано зі стійким характером культури роботи з дому: ми спостерігаємо підвищений апетит до універсальних речей, які можна легко одягати та знімати,
– вважає він.
Базові, прості та якісно пошиті речі – ось що зараз відповідає новим стандартам і нормам сучасного одягу. Але який мають вигляд ці нові норми?
Тенденція на базовий одяг продовжує зростати, особливо в царині офісної моди / Фото freepik
- Розслаблений крій є найбільшою тенденцією 2024 року в чоловічій моді. Цей рік приніс набагато більш універсальний погляд на старосвітський стиль, поєднуючи домашній одяг для відпочинку з сучасним корпоративним вбранням. У цей час на ринку популярні недорогі базові речі, але це не означає, що вони погано зроблені. При цьому стиліст радить обирати багатошаровий підхід, як-от футболка плюс легка куртка.
- Колір для настрою. Веселий, яскравий одяг, який чудово носиться і миттєво підіймає настрій – популярний тренд. Це гучні й горді сорочки з принтами, сміливий трикотаж, оксамит, грайливий дизайн, що втілюють почуття надії, яке нам усім не завадило б прямо зараз.
- Утилітарні речі. Тенденція до одягу мілітарі продовжить набирати обертів і далі. З акцентом на практичність та апетитом до чистих силуетів і преміальних тканин, навіть світові будинки високої моди націлилися на утилітарний одяг.
- Хоробрість у моді. Олі Арнольд прогнозує, що в найближчі місяці чоловіки стануть набагато безстрашнішими в одязі. Вони відчуватимуть свободу і впевненість у вираженні своєї індивідуальності, а один з найпростіших способів – додати трохи блиску до вбрання. Це про витончену каблучку, простий повсякденний ланцюжок або будь-який інший примітний аксесуар.