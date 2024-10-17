Інтерес як до речей преміумкласу та і до предметів першої потреби зараз надзвичайно високий, пише Man of Many. Але тенденція на базовий одяг продовжує зростати, особливо в царині офісної моди.

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Еволюція офісного одягу і її вплив на чоловічу моду

Якщо поглянути на роль офісного одягу в чоловічій моді в постпандемічному світі, то характерні риси еволюції очевидні. Пройдіться будь-яким мегаполісом, і ви побачите, що корпоративний натовп змінився. Революція проти костюмів і краваток рухається швидко.

Ця зміна корпоративних норм відбивається на світі моди загалом, каже Олі Арнольд, директор зі стилю MR PORTER.

Це, очевидно, пов'язано зі стійким характером культури роботи з дому: ми спостерігаємо підвищений апетит до універсальних речей, які можна легко одягати та знімати,

– вважає він.

Базові, прості та якісно пошиті речі – ось що зараз відповідає новим стандартам і нормам сучасного одягу. Але який мають вигляд ці нові норми?

Тенденція на базовий одяг продовжує зростати, особливо в царині офісної моди / Фото freepik