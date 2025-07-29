Загорівся індикатор тиску шин: ось що слід робити, щоб уникнути поломок чи зекономити на ремонті
- Індикатор тиску в шинах (TPMS) попереджає про низький або неправильний тиск, що важливо для безпеки, економії пального та довговічності шин.
- За загоряння TPMS перевірте тиск манометром, відрегулюйте його до рекомендованого рівня та зверніться до професіонала, якщо індикатор не гасне.
Індикатор тиску в шинах також відомий водіям як Tyre Pressure Monitoring System – TPMS. Це важлива функція сучасних авто, яка попереджає про низький або неправильний тиск у шинах.
Правильний тиск дає вам безпеку, допомагає економити пальне та посилити довговічність шин. Тож важливо знати, як реагувати на загоряння індикатора TPMS, пише 24 Канал із посиланням на Bumper.
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Поради з догляду за шинами: що робити, якщо загорівся TPMS?
Чому тиск у шинах важливий? Бо неправильний тиск може призвести до серйозних проблем.
- Надмірний тиск (так зване перекачування) послаблює зчеплення з дорогою, через що шина швидше зношується в центральній частині. Він також підвищує ризик пошкодження шини на нерівних поверхнях.
- А недостатній тиск (іншим словом, недокачування) робить автомобіль ніби млявим, а також збільшує витрату пального та спричиняє надмірне нагрівання, що призводить до зносу бічних частин шини.
Обидва сценарії скорочують термін служби шин і погіршують безпеку водіння. Отже, що робити, якщо загорівся індикатор?
- Якщо TPMS світиться, негайно перевірте тиск у шинах за допомогою манометра. Порівняйте показники з рекомендованим тиском, вказаним у посібнику до вашого автомобіля (зазвичай на стікері всередині дверцят водія або на кришці бензобака).
- Далі відрегулюйте тиск до потрібного рівня на заправці чи в сервісі. Якщо після цього індикатор не згас, це може вказувати на прокол або пошкодження шини. У такому разі зверніться до професіонала для перевірки та ремонту.
Інші важливі поради для догляду за шинами:
- Регулярно перевіряйте тиск. Робіть це раз на місяць, особливо перед довгими поїздками. Холодні шини (це коли вони не проїхали кілька годин) дають найточніші показники.
- Звертайтеся до фахівців. Якщо ви не впевнені в стані шин, довірте їх перевірку чи заміну професіоналам.
- Слідкуйте за зносом. Регулярно оглядайте шини на наявність тріщин, порізів чи нерівномірного зносу.
- Не ігноруйте інших індикаторів. Постійне горіння червоних сигналів може свідчити про серйозну проблему.