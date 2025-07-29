Загорівся індикатор тиску шин: ось що слід робити, щоб уникнути поломок чи зекономити на ремонті

Індикатор тиску в шинах також відомий водіям як Tyre Pressure Monitoring System – TPMS. Це важлива функція сучасних авто, яка попереджає про низький або неправильний тиск у шинах.

Правильний тиск дає вам безпеку, допомагає економити пальне та посилити довговічність шин. Тож важливо знати, як реагувати на загоряння індикатора TPMS, пише 24 Канал із посиланням на Bumper.

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Поради з догляду за шинами: що робити, якщо загорівся TPMS?

Чому тиск у шинах важливий? Бо неправильний тиск може призвести до серйозних проблем.

Надмірний тиск (так зване перекачування) послаблює зчеплення з дорогою, через що шина швидше зношується в центральній частині. Він також підвищує ризик пошкодження шини на нерівних поверхнях.

(так зване перекачування) послаблює зчеплення з дорогою, через що шина швидше зношується в центральній частині. Він також підвищує ризик пошкодження шини на нерівних поверхнях. А недостатній тиск (іншим словом, недокачування) робить автомобіль ніби млявим, а також збільшує витрату пального та спричиняє надмірне нагрівання, що призводить до зносу бічних частин шини.

Обидва сценарії скорочують термін служби шин і погіршують безпеку водіння. Отже, що робити, якщо загорівся індикатор?

Якщо TPMS світиться, негайно перевірте тиск у шинах за допомогою манометра. Порівняйте показники з рекомендованим тиском, вказаним у посібнику до вашого автомобіля (зазвичай на стікері всередині дверцят водія або на кришці бензобака).

тиск у шинах за допомогою манометра. Порівняйте показники з рекомендованим тиском, вказаним у посібнику до вашого автомобіля (зазвичай на стікері всередині дверцят водія або на кришці бензобака). Далі відрегулюйте тиск до потрібного рівня на заправці чи в сервісі. Якщо після цього індикатор не згас, це може вказувати на прокол або пошкодження шини. У такому разі зверніться до професіонала для перевірки та ремонту.

Дізнайтеся секрети догляду за шинами для безпеки й економії / Колаж 24 Каналу фото freepik і capitalone

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