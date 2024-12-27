Звучить як ідеальне рішення для схуднення, але є підступ – шальки терезів не завжди схиляються на вашу користь так, як ви сподіваєтеся. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Чи варто займатися фізичними вправами на порожній шлунок

Біг натщесерце може прискорити метаболізм жирів під час тренування, але проблема в тому, що ваше тіло переймається саме споживанням, а не естетикою. Організм адаптується, зберігаючи енергію після пробіжки, що потенційно зменшує спалювання калорій протягом решти дня.

Також тут важливі особисті уподобання. Для ранкових людей, які відчувають себе легкими та енергійними перед їдою, фізичні вправи натщесерце можуть бути природним продовженням дня. Але для інших пропуск сніданку перед тренуванням може призвести до запаморочення, зниження працездатності або жахливого спаду в середині пробіжки.

Біг натщесерце звучить як ідеальне рішення для схуднення, але є підступ / Фото freepik

Наукові дослідження теж не показують однозначних результатів. Наприклад, дослідження 2018 року Кембридзького університету виявило лише те, що тренування натщесерце та після їди можуть по-різному впливати на метаболізм. Зокрема, кардіо натщесерце може бути ефективним для спалювання жиру під час самого тренування, але воно не обов'язково призводить до більшої втрати ваги з часом.

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Одним із потенційних недоліків є й ризик спалювання м'язів для отримання енергії. Якщо ви не будете обережними, ваше тіло може зануритися в запаси білка, що зашкодить вашим довгостроковим фітнес-цілям.

Отже, тренування натщесерце можуть показати швидку втрату ваги, власне, на вагах, але вони також можуть призвести до втрати м'язів, які потім важко відновити та підтримувати. Ба більше, довгострокові побічні ефекти тренувань натщесерце – це і млявість шкіри, і навіть передчасне старіння.