Правда, додати всі можливі вправи у ваш тренувальний план – непосильно. Тому дізнайтеся про найефективніші рухи на 24 Каналі завдяки добірці порталу GQ.

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Як тренувати спину з максимальною ефективністю: 6 порад від фізіотерапевта

Ми схильні тренувати ті м'язи, які бачимо в дзеркалі. Але для органічної побудови тіла нам треба багато чого зробити зі своєю спиною. Фізіотерапевт Алекс Корбетт рекомендує застосовувати 6 конкретних вправ.

Пуловер. Тренажер для пуловера нині не дуже в моді, але насправді це чудова машина для розвитку найширших м’язів спини.

Тренажер для пуловера нині не дуже в моді, але насправді це чудова машина для розвитку найширших м’язів спини. Підтягування. Це одна з найкращих і найфункціональніших вправ для верхньої частини спини. Причім формат хвата значення не має.

Це одна з найкращих і найфункціональніших вправ для верхньої частини спини. Причім формат хвата значення не має. Тяга (веслування) сидячи. Це може бути тяга штанги з опорою на груди, або з тросом, або на звичайному тренажері. Вправа спрямована на найширші м’язи спини, але акцент робиться на трапеціях, ромбоподібних м’язах та деяких менших верху спини.

Фізіотерапевт назвав шість найбільш ефективних, на його думку, вправ для тренування спини / Фото cookie_studio@freepik

Зворотний мах. Задні дельтоподібні м'язи можуть мати великий вплив на загальний вигляд вашої спини, а ця вправа тренує саме їх.

Задні дельтоподібні м'язи можуть мати великий вплив на загальний вигляд вашої спини, а ця вправа тренує саме їх. Підйом плечей. Трапецієподібні м'язи є одними з небагатьох м'язів спини, які люди бачать спереду. Не потрібно тренувати їх настільки, щоб у вас "відросла зайва пара плечей", але трохи уваги до них значно покращить вигляд вашої спини.

Трапецієподібні м'язи є одними з небагатьох м'язів спини, які люди бачать спереду. Не потрібно тренувати їх настільки, щоб у вас "відросла зайва пара плечей", але трохи уваги до них значно покращить вигляд вашої спини. Розгинання спини. Нижня частина спини не так вражає, як найширші м'язи або трапеції, але її важливість незаперечна. У вашому тілі є не лише прес, який ви бачите в дзеркалі – приблизно половина цього пресу розташована у вашій спині.

Тепер ви знаєте про ті вправи для спини, які є ключовими для зміцнення м’язів і покращення постави. Тільки зауважте, що для ефективності важливе ще й регулярне виконання цих вправ. Додавайте їх до ваших тренувань, щоб збудувати сильну і красиву спину.