Причім заняття можуть бути ефективними, але простими й короткими. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, як саме.

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Ідеальне заняття для зміцнення вашого тіла

Це заняття з 5 вправ, за допомогою яких ви одночасно працюватимете з силою, кардіо та рухливістю. Вони допоможуть вам покращити рівень фізичної підготовки та побудувати сильну, м'язисту статуру. Потрібні лише гантелі.

Випад назад з махом руками. Один з найскладніших аспектів, але той, який ми покращимо на цьому тренуванні – це координація. У першій вправі ми працюємо з верхньою і нижньою частинами тіла. Візьмемо навстоячки гантель однією рукою. Стискаючи гриф, відведемо одну ногу назад і зробимо крок назад, опускаючи коліно, поки воно не торкнеться землі. Одночасно відводимо руку з гантеллю назад. З силою добре відштовхуємося п'ятою і повертаємося у вихідне положення, піднімаючи руки вперед. Потім перекладаємо гантель в іншу руку і повторюємо з іншого боку. Загалом робимо 10 повторень.

Один з найскладніших аспектів, але той, який ми покращимо на цьому тренуванні – це координація. У першій вправі ми працюємо з верхньою і нижньою частинами тіла. Візьмемо навстоячки гантель однією рукою. Стискаючи гриф, відведемо одну ногу назад і зробимо крок назад, опускаючи коліно, поки воно не торкнеться землі. Одночасно відводимо руку з гантеллю назад. З силою добре відштовхуємося п'ятою і повертаємося у вихідне положення, піднімаючи руки вперед. Потім перекладаємо гантель в іншу руку і повторюємо з іншого боку. Загалом робимо 10 повторень. RDL із жимом від грудей. Щоб опрацювати всю нижню частину спини, виконаємо класичний RDL. Стоячи та з гантелями в кожній руці, відводимо сідниці назад і починаємо опускати гантелі, переміщаючи по ногах, поки не досягнемо гомілок. Будьте обережні, щоб не вигинати спину і не опускати занадто далеко, щоб не пошкодити поперек. Коли відчуваємо невеликий потяг у підколінних сухожиллях, підіймаємося вгору. Потім переходимо до 2 частини вправи. Підіймаємо гантелі до плечей, робимо паузу, трохи згинаємо коліна і сильно відштовхуємося, піднімаючи гантелі над головою. Опускаємо і повторюємо.

Ваше заняття може бути ефективним, але простим і коротким / Фото VDPhotography@unsplash

Односторонній сідничний місток. Переходимо до опрацювання сідниць, і робимо це від підлоги. Лягаємо і ставимо одну ногу на підлогу, а іншу – на підлогу, поклавши гантель на таз. Піднімаємо стегна і стискаємо сідниці, а потім повільно опускаємося вниз, не спираючись повністю на підлогу. Якщо ми хочемо ускладнити вправу, додаємо жим від грудей однією рукою, використовуючи легку гантель і виштовхуючи її вгору одночасно з підняттям стегон.

Переходимо до опрацювання сідниць, і робимо це від підлоги. Лягаємо і ставимо одну ногу на підлогу, а іншу – на підлогу, поклавши гантель на таз. Піднімаємо стегна і стискаємо сідниці, а потім повільно опускаємося вниз, не спираючись повністю на підлогу. Якщо ми хочемо ускладнити вправу, додаємо жим від грудей однією рукою, використовуючи легку гантель і виштовхуючи її вгору одночасно з підняттям стегон. Ходьба та стрибки. Щоб додати трохи кардіо до нашого тренування, ми завжди можемо розраховувати на якусь пліометричну вправу, що містить стрибки, але спочатку ми робимо розминку. Робимо присідання, залишаючи гантелі з обох боків. Упираємося руками в підлогу і виносимо їх вперед, поки не опинимося в положенні дошки. Повернувшись у вихідне положення, хапаємо гантелі кожною рукою і вистрибуємо вгору.

Щоб додати трохи кардіо до нашого тренування, ми завжди можемо розраховувати на якусь пліометричну вправу, що містить стрибки, але спочатку ми робимо розминку. Робимо присідання, залишаючи гантелі з обох боків. Упираємося руками в підлогу і виносимо їх вперед, поки не опинимося в положенні дошки. Повернувшись у вихідне положення, хапаємо гантелі кожною рукою і вистрибуємо вгору. Спина, біцепси й домкрат. Візьміть гантелі обома руками й відведіть стегна назад так, щоб руки звисали вниз. Стискаючи прес, щоб утримати рівновагу і не вигинати спину, розкриваємо руки, відводячи гантелі за спину. Повернувшись, встаємо, робимо скручування на біцепс і підтягування. Для підтягування ми також можемо підняти гантелі або просто залишити їх на плечах.

Це тренування для всього тіла не займе багато часу, і ми можемо зробити стільки підходів, скільки захочемо, залежно від нашого рівня. Наші м'язи будуть нам за це вдячні.