Вправи, про які мовиться, є найпростішими для вивчення. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про них докладніше.

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Які силові вправи підійдуть для кожного та дадуть швидкий результат?

Персональний тренер Джеймс Стірлінг в інстаграмі показав відео з п'ятьма вправами. Він пояснює, що задля хорошого результату божеволіти на тренування може бути й не потрібно.

Головне, щоб тренування відповідали трьом основним характеристикам:

Вправи мають бути хорошими.

Ви маєте дотримуватися прогресивного навантаження.

І ви маєте бути послідовним, не кидаючи займатися через пару місяців.

Набрати силу, м'язи, навіть спалити жир – у всьому цьому будуть ефективними ці прості для вивчення 5 силових вправ, які рекомендує експерт:

Присідання.

Нахили тулуба (або згинання в кульшових суглобах).

Відтискання (або альтернативна вправа на поштовхи).

Веслування (або альтернативна вправа на тягу).

Перенесення (або носіння ваги).

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Кількість підходів і повторень Стірлінг не вказує. Чому це так?

Бо не існує ідеальної цифри – все залежить від вашого фізичного рівня.

цифри – все залежить від вашого фізичного рівня. Ось чому тренер наполягає на прогресивному навантаженні – тобто поступовому покращенні результатів.

Якщо ви поки що новачок, то можете почати з легких гантелей або навіть працювати тільки з вагою свого тіла. Кількість повторень буде такою, яку ви зможете виконати до межі своїх можливостей.

Коли ви відчуєте, що ця кількість стала для вас легшою – додавайте вагу і зменшуйте кількість повторень. А коли ви зможете зробити більше, то зрозумієте, що час знову додати вагу. Це і є основний принцип прогресивного навантаження.

Так ви зможете легко адаптувати тренування до своїх потреб. Починайте виконувати ці вправи вже сьогодні, і ви обов'язково побачите результати навіть швидше, ніж уявляєте.