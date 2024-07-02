Улюблений напій футбольних фанатів: факти про пиво, які ви могли не знати
2 липня 2024, 06:43Читать новость на русском
Джерело:Dips and Trips
Якби вам потрібно було швидко назвати свій улюблений алкогольний напій, чи було б це пиво? Якщо так, то ви серед більшості. Пиво – найпопулярніший і найпоширеніший напій у світі. Лише вода та чай можуть конкурувати з ним.
А що ви знаєте про пиво, його історію, мистецтво його приготування, і про те, наскільки його люблять у всьому світі? Освіжімо пам'ять! Ось список цікавих або маловідомих фактів про пиво, які допоможуть по-новому оцінити цей напій.
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10 цікавих фактів про пиво
- Світовий ринок пива коштує сотні мільярдів. Станом на 2022 рік обсяг світового ринку пива становив понад 721 мільярд доларів США. І ця цифра постійно зростає. Очікують, що до 2031 року ринок зросте на 6,9%. Приблизно 190 мільярдів літрів пива споживається у світі щороку.
- Хто винайшов пиво? Версій безліч. Деякі з найдавніших фактів стосуються давніх Єгипту та римлян. У пантеоні першого була навіть богиня пива – Тененіт. Та й за процес варіння пива ми, мабуть, маємо дякувати саме єгиптянам. Найстаріші ж пивоварні у сучасному розуміння з'явилися приблизно у 1040 році.
- Є два види пива. Так, тільки два – це лагер та ель. Лагер – це більш м'яке, хрустке пиво, яке не таке "ароматне", як ель. Через процес ферментації ель виходить фруктовим, хмільним, гіркуватим. Також ель, як правило, має вищий вміст алкоголю.
- Крафтове пиво може запропонувати унікальний смак. Його не виробляють масово, а невеликими партіями з більш індивідуальними методами обробки. Пивоварні можуть спеціалізуватися на певних сортах або регулярно їх змінювати. Ті, хто п'є крафтове пиво, часто вважають, що пиво масового виробництва не має смаку.
- Гіннес є одним з найбільш популярних і визнаних у світі пивом. Воно настільки популярне, що є навіть рецепти страв, побудовані навколо нього. Але це пиво не для всіх. Багато людей скаржаться, що воно занадто міцне, занадто гірке, недостатньо хмільне і так далі. І є дещо, чого ви, можливо, не знаєте: Гіннес класифікують як світле пиво. Це не через смак, а через калорії та вуглеводи. Тож воно може пасувати навіть для дієти.
- У Сполучених Штатах є тисячі пивоварень. Станом на 2022 рік, за даними Statista, їх там було понад 9 700 пивоварень. Але країна, яка виробляє найбільше пива, ви можете бути здивовані, – це Китай. США ж є другим за обсягами виробником у світі.
- Найдорожчим пивом у світі є Allsopp's Arctic Ale. Це пиво продається за трохи більш як 503 000 доларів США. З іншого боку цінової шкали – В'єтнам, там одне з найдешевших пив у світі. Пляшку місцевого можна купити приблизно за 0,12 долара.
- Октоберфест вважають найбільшим пивним фестивалем у світі, його проводять щороку з 1810. Октоберфест збирає близько 6 мільйонів людей, і ви можете бути впевнені, що там випивають багато пива. У 2024 він відбудеться з 21 вересня по 6 жовтня.
- Незалежно від того, наскільки впевнено ви себе почуваєте з пивом, ви можете не бути готовим до "Зміїної отрути". Це найміцніше пиво у світі, яке містить 67,5% алкоголю. Для порівняння, зазвичай пиво містить 3 – 10%. Snake Venom походить з шотландської пивоварні Brewmeister. Це досить дороге пиво, воно коштує понад 100 доларів за пляшку.
- Міжнародний день пива у 2024 році припадає на 2 серпня. Заснований він у 2007, відзначають у першу п'ятницю серпня.