Миле дитяче прізвисько та відмінний музичний смак: 6 цікавих фактів про Валерія Залужного
- Валерій Залужний, відомий український військовий, відзначає 52-й день народження, відомий своїм військовим досвідом та лідерськими якостями.
- Залужний став першим українським головнокомандувачем з безпосереднім бойовим досвідом, беручи участь у бойових діях на Донеччині у 2014 році.
- Він був названий "залізним генералом" виданням Politico у 2022 році та увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією Time.
Валерій Залужний – улюбленець мільйонів. Хтось надихається його військовою стратегією, хтось – підходом до людей та добротою. Воно й не дивно, адже у колишнього головкома є цей вайб люблячого турботливого батька
Нині, 8 липня, Валерій Залужний відзначає свій 52 день народження. І з цієї нагоди 24 Канал зібрав цікаві факти з життя колишнього головкома ЗСУ, який став символом незламності українського духу.
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Змалечку знав, що буде військовим
Народився Валерій Залужний 8 липня 1973 року у Новоград-Волинську (нині Звягелі) у родині військовослужбовців. Майбутній посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ ріс і виховувався у військових частинах. Відтак, ще змалечку він знав, що присвятить себе державі. Водночас зауважимо, що він також думав податись у гумористи.
У Залужного було кумедне прізвисько у школі
Зріст Валерія Залужного – 185 сантиметрів, але ж він таким був не завжди. Так, у середній школі він був досить низеньким і виділявся рожевими щічками. Відтак, він виглядав молодшим за свій вік, через що однокласники називали його "Валєрчіком".
Залужного у школі називали "Валєрчіком" / Фото з особистого архіву Залужного
Не має радянської освіти
Важливо також розуміти, що Валерій Залужний не здобував освіту ані в радянському військовому училищі, ані в російському. Натомість:
У 1997 році Валерій Залужний закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ, так ще й з відзнакою.
Також здобув ще одну вищу освіту Національній академії оборони.
Крім того, він закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського.
А ще у Валерія Залужного є цивільний диплом. Він став магістром міжнародних відносин в Острозькій академії ще у 2020 році.
Перший головком, котрий воював
Слід зауважити, що Валерій Залужний став першим українським головнокомандувачем, у котрого був безпосередній військовий досвід. Власне, він брав участь у бойових діях на Донеччині у 2014 році.
Для мене війна почалася в середині липня 2014 року з призначення заступником командира сектора "С", що формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об’єднаних сил. Запам’яталися, мабуть… солдати. Досі з багатьма з них зідзвонюємося, листуємося. Я радий, коли можу їм чимось допомогти, вирішити якісь військові чи побутові питання,
– розповів він в інтерв’ю.
Його назвали "залізним генералом"
Так Валерія Залужного назвало авторитетне видання Politico у 2022 році. Медіа тогоріч присвятило головкому аналітичний матеріал. У ньому Валерія Залужного назвали "яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від авторитарного радянського минулого". Воно також зауважило, що "командувач стане легендарною постаттю в історії України. Адже успіхи української армії здивували весь світ".
Також Валерій Залужний у травні увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією авторитетного журналу Time.
Обкладинка Time з Валерієм Залужним / Ілюстрація Time
У Залужного гарний смак на музику
Якщо уявити собі поїздку з Валерієм Залужним на авто, то слід бути готовими до того, що ви насолоджуватиметесь диско 80-х. Утім, плейлист кардинально змінюється, коли колишній головком у рішучому настрої. У такому випадку він вмикає Rammstein.
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А ще Валерій Залужний під час повномасштабного вторгнення писав книгу "Моя війна". Роботу над нею тодішній головком почав у 2023 році. І вона – автобіографічна розповідь про шлях Валерія від дитинства до керівництва ЗСУ. Крім того, у 2024 році світ побачила біографія "Залізний генерал: уроки людяності", написана його радницею зі стратегічних комунікацій Людмилою Долгоновською.