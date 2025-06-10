Блогерка-мільйонниця спіймала коханого на зраді: його спалив популярний серед дівчат продукт

На жаль, від зради не застрахований абсолютно ніхто. Водночас партнери роками можуть не знати про походеньки своїх других половинок. Утім, декому на допомогу може прийти пильність.

До прикладу, нашій героїні. Ванеса Моура – блогерка з аудиторією у 1,3 мільйона підписників в інстаграмі – має суворий режим догляду за шкірою – зранку та ввечері. І саме це допомогло їй виявити зраду коханого, пише 24 Канал з посиланням на NeedToKnow.

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Як їй вдалось виявити зраду

Дівчина тримає всі свої косметичні продукти в порядку. Ба більше, вона чудово знає, скільки кожного з них вона вже використала.

Я одержима порядком. Я точно знаю, скільки залишилося кожного крему, де лежить кожна пляшка, що закрито, а що використано наполовину,

– зауважила вона.

Здавалося б, до чого тут усе це? А до того, що завдяки своїй пильності 31-річна дівчина змогла викрити свого підступного коханого. Так, після повернення додому з робочої поїздки Моура взялась виконувати свою звичну б’юті-рутину. Втім, один з її продуктів для догляду викликав у дівчини підозру.



Моура була у відрядженні, коли коханий їй зрадив / Фото з інстаграму Моури

"Коли я побачила одну з баночок з незакритою кришкою і іншою текстурою, я зрозуміла, що хтось її торкався. І це була не я. Хтось пошкодив мої продукти, і я знала, що щось не так", – зауважила вона.

І хоч на той час вона не жила зі своїм уже колишнім, він мав ключі від її квартири. Дівчина впевнена, що цим продуктом користувався точно не він.

Він ніколи не знав би, як користуватися цими речами самостійно. Він був грубим типом. Типом, який вважав, що все, крім мила, – це нісенітниця, і який навіть не користувався сонцезахисним кремом чи зволожувальним кремом,

– наголосила вона.



Засоби для догляду допомогли виявити зраду / Фото з інстаграму Моури

Міг привести у квартиру коханку

Дівчина припустила, що колишній коханий привів до її помешкання коханку, поки вона була відсутня. І що саме ця жінка користувалась її засобами для догляду за шкірою. Чоловік, після розмови з ним, зізнався, що мав роман за спиною Моури.

Бути зрадженою – це вже досить погано. Але використовувати мої дорогі засоби без дозволу? Я не можу це пробачити,

– сказала Моура.

Звернімо увагу, що зраду виявляють не лише з допомогою використаних засобів для догляду. Одна жінка дізналась про це завдяки його звичкам чистити зуби. Так, Пол Джонс, приватний детектив ARF Investigators, розповів про клієнтку. Вона завантажила застосунок для електричної зубної щітки, щоб її діти правильно доглядали за ротовою порожниною.

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Але ніхто і припустити не міг, що з допомогою цього застосунку вдасться відстежити не лише звички чищення зубів кожного з членів сім’ї. Так, клієнтка згодом помітила, що історія чищення зубів її партнера реєструвалась у незвичайний час, коли він буцімто був на роботі.